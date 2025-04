Rocambolesco blitz in banca 

Rapina a volto scoperto, senza bottino e con arresto immediato. Un uomo di Siniscola, Dario Tuveri, 40 anni, secondo il pm Mauro Lavra è il responsabile di un assalto “suicida” messo a segno ieri mattina nella filiale della Banca Desio di viale Aldo Moro, a Olbia. Una irruzione con aspetti grotteschi avvenuta intorno alle dieci, quando dentro la banca c’erano sette dipendenti e un cliente che, esterrefatti, hanno assistito al blitz di Pasqua. L’uomo, stando alle indagini, si è avvicinato alla filiale con il volto scoperto ed è stato inquadrato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza dell’istituto di credito. Il volto è visibile nei fotogrammi ad alta definizione. Tuveri, secondo il pm, appena arrivato davanti all’ingresso ha coperto il viso con una sciarpa, quindi si è scaraventato verso le casse. Le persone dentro la filiale hanno visto, con una certa sorpresa, l’uomo lanciarsi verso la barriera che separa l’area di attesa dei clienti e lo spazio riservato al personale. Il presunto rapinatore ha saltato con un balzo oltre le casse e poi si è rivolto al personale presente: «Datemi i soldi». Mentre eseguiva l’operazione la sciarpa è caduta e tutti hanno visto il viso. Le cassiere hanno spiegato: «Guardi che il prelievo non è possibile, la cassaforte è a tempo». La risposta delle dipendenti di Banca Desio ha messo in agitazione l’uomo che si è guardato attorno è con lo stesso balzo iniziale ha saltato la barriera e si è avviato, correndo, verso l’uscita. La fuga del presunto rapinatore, stando alle indagini coordinate dal pm Mauro Lavra, è durata pochissimo.

Fermato subito

Il personale del Commissariato di Olbia nel giro di pochi minuti ha identificato la persona che ha fatto irruzione nella filiale di viale Aldo Moro. Quindi Polizia e Carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo. Dopo circa mezz’ora il presunto responsabile del blitz è stato bloccato in una traversa di viale Aldo Moro. Stando agli accertamenti basati sulle immagini della videosorveglianza della banca, Tuveri aveva gli stessi indumenti del soggetto inquadrato e ripreso dalle telecamere. In alcuni fotogrammi è visibile la faccia del sospettato. I Carabinieri hanno proceduto all’arresto in collaborazione con la Polizia. Stando a indiscrezioni l’uomo (assistito dall’avvocato Gianluca Sannio) aveva un complice che ora è ricercato.

