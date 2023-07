«Roby non c’è più, siamo morti con lui» 

«Non sono riusciti a salvarlo, è morto tra le mie braccia. Una parte di noi è morta con lui». In attesa dell’esito dell’autopsia – ancora in corso ieri a tarda sera – rompe il silenzio Andrea Melis, il papà di Roberto, il bambino di appena due mesi morto mercoledì sera in via Nazionale, a pochi passi dalla gelateria e dal Municipio.

Il dolore del padre

Usciti dopo cena per fare una passeggiata alla ricerca di un po’ di fresco, papà Andrea e mamma Loredana sono improvvisamente precipitati in un incubo raggelante. «Non riesco a darmi pace, è volato via così presto, perché?», si chiede il 35enne senza darsi pace e cercando una risposta per la immane tragedia che ha sconvolto la famiglia residente in via Serpeddì, nel centro storico quartuccese.

«Non torniamo più in quella casa, andremo a vivere a Seulo il paese di Loredana. Lei è distrutta. Noemi, la sorellina più grande ha capito tutto, sa che Roberto è volato in cielo, Aurora la piccolina, invece, per fortuna non si è resa conto di quanto accaduto», aggiunge Melis.

«I miei tre gioielli», così mamma Loredana definisce i suoi figli sul suo profilo Facebook. E Roberto, che proprio lunedì avrebbe compiuto due mesi, era il principino di casa. «Stavamo organizzando la festa per il suo battesimo», racconta ancora Andrea, «domenica 6 agosto avrebbe ricevuto il sacramento, ma non ci sarà nessuna festa».

Infine Andrea Melis trova la forza di ringraziare tutte le persone che in questi giorni, per loro infiniti, sono state accanto alla sua famiglia. «Abbiamo avuto una grande dimostrazione di affetto che ci ha fatto sentire meno soli, ma andare avanti senza Roby sarà dura».

Le indagini

Resta il mistero sulle cause della morte del piccolo. Ieri a tarda sera la perizia necroscopica sulla salma del piccolo Roberto era ancora in corso all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Entro oggi il medico legale Nicola Lenigno, dell’equipe diretta dal professor Roberto Demontis, comunicherà al pm Enrico Lussu l’esito degli accertamenti sulla morte improvvisa del bimbo. In una Quartucciu avvolta sino a tardi da una cappa di caldo torrido, la gente attende di sapere e continua a stringersi ai genitori disperati.

Città in lutto

Lo stesso sindaco Pietro Pisu è ancora sconvolto. «Siamo davvero costernati - ha detto il primo cittadino - quando muore qualcuno la gente qui a Quartucciu non fa mai mancare il suo affetto. Figuriamoci per un bimbo appena nato e subito morto. Ai genitori, alle sorelline del piccolo Roberto, regaliamo l’affetto di tutti noi».

Una città triste, finita in un attimo in un incubo. Mercoledì notte Roberto si trovava col babbo, la mamma e le sorelline. Una poppata e poi il biberon prima di tornare a casa e dormire. Improvvisa la tragedia per strada. Il padre e la madre hanno tentato di rianimare il piccolo, poi è arrivata l’ambulanza del 118, ma ormai era troppo tardi. Infine il trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale di Monserrato per chiarire le cause della morte.

