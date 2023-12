Robotica e telescopi nell’Antartide in lingua barbaricina 

«Ho vissuto un’esperienza umana e professionale irripetibile, credo che non abbia paragoni nella vita di un individuo – premette Domenico Mura, nuorese di 36 anni, ingegnere robotico prestato all’astronomia -. Ogni giorno di lavoro in Antartide, trascorso perlopiù nella cura di due grandi telescopi, è un’avventura: si ha sempre la percezione di calcare un altro pianeta. Porterò nel cuore questi 13 mesi. D’altronde, era il mio sogno, quel traguardo che mi faceva battere il cuore. Così, agli indecisi mi permetto di dare un consiglio: se vi accorgete che c’è una strada che vi fa emozionare, percorretela. Non sbaglierete».

La missione

Ha guardato il mondo da una prospettiva insolita. E adesso che è rientrato in Europa, può finalmente metabolizzare il suo percorso entusiasmante che lo ha condotto a 14.914 chilometri da casa, come testimonia quel cartello con la scritta “Nuoro” che ha voluto piantare tra i ghiacci e il candore sconfinato. Anche in Antartide Domenico Mura ha rimarcato le sue origini, il legame con la città ai piedi dell’Ortobene. In quel contesto così ostile, ma terribilmente magico e intrigante, ora campeggia una targa in legno, intrisa di “nuoresitudine”: « Fit una die ‘e iberru mala e fritta (Era una giornata d’inverno, brutta e fredda, ndr )». Il sonetto del poeta Pasquale Dessanay, “S’abba”, sintetizza l’avventura, con quel componimento che in Barbagia in tanti conoscono come “Mariedda”, brano eseguito un’infinità di volte dal Coro di Nuoro e arrangiato dal direttore Gian Paolo Mele Corriga. Fin da bambino questo intraprendente figlio di Sardegna ha manifestato una particolare vocazione per le sfide, per i luoghi fuori dagli schemi. Il padre Gigi, per anni stimato medico e guida del Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, non ha certo ostacolato i piani di un giovane con la testa sulle spalle. L’esperienza in Antartide insomma era da mettere in conto.

La robotica

L’utilizzo della robotica in ambienti estremi ha spianato la strada, ha condotto l’ingegnere isolano a quasi 15 mila chilometri da casa, dall’altra parte del mondo. «Sono partito con il Piano nazionale di ricerca in Antartide, il Pnra», racconta Domenico Mura, «è un organismo interno all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie. Ero sotto contratto con l’Istituto di scienze polari del Cnr». Mura aggiunge: «Sebbene sia un ingegnere robotico, lì mi sono occupato principalmente di astronomia. La passione per gli ambienti estremi e pericolosi ha fatto il resto. Diciamo che ero un po’ il tecnico scientifico che si occupava di fare in modo che i telescopi, uno italiano e uno francese, fossero nelle condizioni adatte per registrare e inviare i dati in Europa. Insomma - rimarca con ironia Domenico Mura - un ingegnere come me andava bene. Non dovevo analizzare e decifrare quello che “vedevano” i telescopi».

Difficoltà

Il 36enne nuorese non nasconde la sua gioia, al tempo stesso però rimarca le difficoltà affrontate in un contesto dove il fisico e la mente vengono messi a dura prova. L’inverno in Antartide fa registrare temperature impossibili, anche meno 70 gradi. Nella stagione calda le cose non è che vadano molto meglio: il freddo resta insopportabile. «Come prima cosa, al mio rientro in patria, ho fatto una visita oculistica: per fortuna non ho perso diottrie, cosa alquanto rara in mezzo a tutto quel bianco», dichiara Domenico. «Non so se tornerò in Antartide, ma il mio futuro sarà senz’altro “estremo”».

