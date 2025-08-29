Roberto Vecchioni,  il professore e la lezione sulla musica d’autore 

Un salto indietro nel tempo, Roberto Vecchioni ha aperto il concerto alla “MusiCA” Arena, negli spazi della Fiera a Cagliari con il ricordo di un viaggio in Sardegna: «Con un gruppo di amici, nel 1959, dopo l’esame di maturità a bordo di una 1100 abbiamo girato in lungo e in largo l’Isola tra Stintino, Porto Cervo, Dorgali. Non c’era ancora la Costa Smeralda. Non posso dimenticare il mirto che portava allegria, mai ubriachezza. Ho visto donne meravigliose, incontrato persone straordinarie e conosciuto un’Isola selvaggia».

Il viaggio

È cominciata così l’unica data sarda dello show “Tra il silenzio e il tuono tour”, che richiama il titolo di un libro recente del cantautore scrittore che ha appena compiuto 82 anni e che trasmette i suoi messaggi, a diverse generazioni, attraverso le canzoni e le opere letterarie. Subito dimenticati i disagi vissuti da alcuni spettatori che al loro arrivo alla Fiera non hanno trovato i posti assegnati. Alla fine i problemi sono stati risolti e le note del prof hanno rasserenato gli animi. Il concerto è stato un viaggio in un mondo di sentimenti ed emozioni, lo scrigno segreto del professore che ama anche raccontare, spiegare. Una forma di dialogo con il pubblico senza retorica, per puro piacere.

La band

Insieme a Vecchioni, accolto con grande affetto, la band storica, composta da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), il sardo Martino Vacca (basso) e Ruggero Pazzaglia (batteria). Canzoni e monologhi sull’insegnamento («la cosa più bella che ho fatto»), sull’amore per sua moglie («44 anni insieme, un’unione indistruttibile»), sulle donne («per loro ho una passione travolgente»).

“Luci a San Siro”

Oltre al repertorio più recente Roberto Vecchioni ha proposto i classici, che rivivono con ottimi arrangiamenti: da “Voglio una donna” a “Sogna ragazzo sogna” a “El bandolero stanco”, a “Vincent”, sino alle immortali “Luci a San Siro” e “Samarcanda”. Più di cinquant’anni, a modo suo, secondo le sue idee e i suoi valori, nell’universo magico delle sette note.

In platea tantissimi fans che lo hanno conosciuto ai tempi “Luci a San Siro”, ma c’erano anche i i giovani che si sono avvicinati alle sue canzoni attraverso i loro genitori. A pochi metri dal palco marito e moglie, che hanno più o meno l’età del cantautore, arrivati da Palermo per «un concerto imperdibile». Sara, 18 anni, ha fatto meno chilometri. È giunta da Quartu, insieme, alla mamma «per vedere dal vivo un musicista colto e raffinato in sintonia con tutte le generazioni».

Ai titoli di coda del concerto alla Fiera per il professore calorosi applausi per la sua carriera e per quello che continua a dire e a fare. Non è stata una rievocazione nostalgica, ma la potente conferma della straordinaria vitalità e del talento di una delle colonne della musica d’autore in Italia.

