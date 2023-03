Roberto, un moro tra i canguri 

Non ha mai scelto di lasciare Tortolì, sono stati gli eventi a portarlo lontano. È stata la vita. Sono trascorsi più di vent’anni da quando ha lasciato la cittadina natale, ma non ha mai smesso di considerarla la sua casa, custode di tutti i ricordi più belli, della sua famiglia e dei migliori amici. Quando si ama così intensamente la terra in cui si nasce, l’unica maniera per non staccarsi dall’abbraccio e sopravvivere alla nostalgia è cercare la Sardegna altrove, oppure portarne dei pezzi con sé. Roberto Cabiddu, 43 anni, mentre frequentava l’ultimo anno dell’Istituto alberghiero, comincia a lavorare come portiere notturno in un albergo. «È proprio durante questa esperienza che ho capito l’importanza di conoscere l’inglese, soprattutto se si aspira a posizioni importanti. Così, dopo il diploma, sono partito a Londra per imparare la lingua. Da quel viaggio non ho più fatto definitivamente ritorno», racconta.

La terra

Da Londra all’Australia, due anni dopo. Appena arrivato, le idee nella sua testa sono chiare, un giorno avrebbe importato e venduto prodotti sardi. «Ho pensato al futuro: se vivere qui è nel mio destino, troverò qualcosa che mi possa tenere collegato alla mia terra», ricorda Roberto. Dopo la pioggia e le nuvole di Londra, Sydney lo accoglie con tanto sole, persone disponibili e sorridenti. L’amore per le sue radici lo porta a lavorare per dei ristoranti sardi. «Il permesso di soggiorno stava per scadere, mancavano solo sei mesi, quando ho trovato lavoro in uno dei migliori ristoranti a Sydney.

Il lavoro

Dopo un periodo trascorso come rappresentante, nel 2019 Roberto Cabiddu realizza il sogno di aprire “Quattro Mori Import”. «L’orgoglio più grande è essermi creato un lavoro promuovendo il posto che più amo al mondo, ed è fantastico vedere quanto il mondo del vino sia in crescita in Sardegna, quante cantine stiano vincendo importanti riconoscimenti. Sono onorato di rappresentare i loro prodotti», conclude. Un giorno spera di potersi dividere tra Tortolì e l’Australia, nel frattempo colma la lontananza con i profumi e il gusto della sua isola.