Roberto Tola e quel jazz, soul e funk che piace alle radio di tutto il mondo 

Negli Stati Uniti è sul podio o almeno in nomination per diversi premi di jazz. I suoi brani sono stati in cima alle classifiche delle radio jazz di Olanda, Senegal, Sri Lanka, Australia, Regno Unito, e spopolano anche in Canada, Spagna, Russia, Argentina e Sudafrica. Nei suoi album collaborano alcuni big mondiali, come il batterista Billy Cobham (a lungo con Miles Davis) e il sassofonista Bob Mintzer (Yellowjackets).

Il paradosso è che il compositore e chitarrista sassarese Roberto Tola è più conosciuto all'estero che nella sua Sardegna. L’altro dato sorprendente è che la sua carriera da solista è iniziata a 50 anni, dopo una ventennale militanza con l'Orchestra Jazz della Sardegna che ha contribuito a far nascere. E a 59 anni, col suo quinto album dal titolo “Jazz Junction”, Roberto Tola si toglie lo sfizio di essere candidato a ben tre contest.

Il 30 luglio sarà sul red carpet dell’Avalon Theatre di Hollywood per l'Hollywood Independent Music Awards, con due brani: “Lightness” (impreziosito dalla voce di Darryl Walker) e “Christmas for Sale” (special guest Zorina Andall). L'artista sassarese è poi candidato ai Latin Grammy Awards (13 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas) e ai Grammy Awards, in programma il 1° febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles.Come nei precedenti lavori, “Jazz Junction”, registrato tra Sardegna, Usa, Argentina e Polonia, si avvale di tanti ospiti internazionali.

Parte dal jazz ma prende anche le diramazioni della bossa nova, del soul, del latin jazz e del funk.

Com'è cambiata la vita di Roberto Tola dopo il pluripremiato album d'esordio “Beein' Green”?

«Francamente non mi aspettavo di ricevere così tanti premi e nomination. E poi al debutto le radio erano un po’ titubanti, ora i network mi chiedono di mandargli subito i nuovi brani per trasmetterli».

Ci sono degli artisti che non avrebbe mai pensato di avere ospiti nei suoi brani?

«Ne nomino tre che per me sono icone, da ragazzo ascoltavo i loro vinili. Il primo è Billy Cobham che si è così divertito a suonare in “Cafè Astoria” dell'album “Kon Tiki” da trovare il tempo durante il tour europeo di registrare ben due versioni della batteria. Poi due grandi del sassofono, Bob Mintzer ed Eric Marienthal».

Più celebre nelle Americhe e in Asia che in Italia, come mai?

«Perché sin dall'inizio mi sono rivolto al mercato globale, non ho pensato a quello nazionale anche perché il mercato italiano non è sufficiente. Negli Usa ad esempio ci sono radio, jazz club, festival, ma anche in Giappone ho tanti ascoltatori».

Cosa attende Roberto Tola nel prossimo viaggio musicale?

«Ho un progetto per il 2026 e uno per il 2027. Il primo mi attizza tanto: un album per big band, anche con qualche brano ri-arrangiato. E poi chissà che finalmente non riesca a fare un concerto nella mia Sassari».

