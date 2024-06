Roberto Sironi: «Che cosa è la vita se non una danza?»  

È stata inaugurata giovedì la mostra “Movimenti immobili in terra antica”, personale del poliedrico milanese Roberto Sironi, pittore, musicista e scrittore, curata da Alessandra Sorcinelli. Si tratta della centocinquantesima mostra organizzata nella sala del Museo Archeologico di Villanovaforru, da sempre luogo testimone di arte e cultura.

Ad aprire la giornata è stata la performance dello stesso autore che guidato alla musica della violinista, e sua moglie, Elisabeth Boudjema, ha dipinto in estemporanea “Pianeta Futuro”, nata dall’energia dei presenti in sala: «Un quadro che sarà vicino a tutti noi e parlerà di futuro», dice prima di dipingere l’opera.

La mostra è allestita in quattro sale e raffigura vari temi tra globalizzazione e manipolazione di coppia, passando anche per gli Shardana. Secondo la curatrice: «Tra l’essere e il divenire ogni opera di Sironi è l’immagine di un movimento immobile che nella sua enigmatica fissità corteggia il ritmo e il tempo in un insieme di gesti, atti e movenze. “Movimenti immobili” è un palcoscenico fatto di gente, persone, personaggi e protagonisti che si confondono nel più grande spettacolo del mondo: la vita!». Le opere di Sironi trasformano il vivere quotidiano in una danza, invitando il pubblico a immergersi in un vortice di colori e movimenti che, pur essendo statici e dipinti sulla tela, evocano un senso di dinamismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA