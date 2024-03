Roberto Salis scrive a Mattarella 

Continuare a lavorare, cercando altre strade perché è inutile insistere a percorrere quelle che finiscono contro il muro della giustizia ungherese. E cambiare interlocutori istituzionali perché la linea del governo, e in particolare quella del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si è rivelata «un buco nell’acqua». Roberto Salis, cagliaritano, non ha nessuna intenzione di smettere di combattere per sua figlia Ilaria e, dopo la delusione di giovedì, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un suo intervento. Già il 17 gennaio aveva mandato al Quirinale una pec e subito aveva ricevuto risposta dal presidente che «nella mia esperienza si è dimostrato l'unico che risponde con senso d'urgenza alle problematiche di un cittadino italiano». Gli ha scritto ancora «una lettera molto asciutta» nella speranza che «smuova il governo italiano, perché evidentemente non ha fatto quello che doveva fare», citando ancora l'articolo 3 della Costituzione «perché lui è il garante del fatto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge e ora le diverse sentenze per mia figlia e per Gabriele Marchesi hanno mostrato che due cittadini italiani stanno avendo due trattamenti diversi».

Se il tribunale di Budapest ha infatti deciso che Ilaria Salis deve continuare a restare in carcere, dove si trova da oltre 13 mesi, senza poter scontare la misura cautelare dei domiciliari neanche in Ungheria, la Corte d'appello di Milano ha deciso non solo di non estradare Marchesi, ma anche di cancellare il mandato europeo di arresto chiesto dall'Ungheria scarcerando il 23enne coimputato per gli stessi reati di Salis. Una decisione che di fatto complica l’iter giudiziario dell'attivista, alzando il livello di scontro tra i tribunali dei due paesi che negano reciprocamente l'estradizione dei due imputati nello stesso processo.

Interviene Pietro Pittalis, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia: «Abbiamo condannato senza se e senza ma il trattamento a cui è stata sottoposta Ilaria Salis, tradotta in udienza in catene. Evitiamo, però, ogni polemica strumentale che non aiuta a risolvere il caso, anche perché il Governo italiano ha fatto tutto il possibile e non può certamente interferire su decisioni della magistratura ungherese che, al pari di quella italiana, è autonoma e indipendente dal potere esecutivo».

