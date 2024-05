Roberto Salis: l’Ungheria non fa votare mia figlia Ilaria 

Milano. «È candidata alle Europee ma non può esprimere il proprio voto». A denunciarlo è Roberto Salis, padre di Ilaria, l’insegnante di origini cagliaritane detenuta a Budapest da febbraio 2023 e in corsa per un seggio a Strasburgo nel collegio Sardegna-Sicilia con Avs. La scoperta elettorale l’ha fatta la stessa docente, stando quanto le è stato detto dalla polizia penitenziaria nel carcere di Gyorskocsi Utca.

«Sei straniera, non sappiamo come farti votare», hanno detto gli agenti a Ilaria Salis, secondo la versione riferita dal padre della 39enne. Il quale ha contattato l'ambasciatore italiano a Budapest, Manuel Jacoangeli, per segnalargli il problema. «C'è una palese violazione dei diritti umani e ci vorrebbe una presa di posizione chiara del Governo Meloni – ha sottolineato Salis. L'ambasciatore ha contattato il ministero dell'Interno, visto che è un problema loro, mi aspetto una presa di posizione chiara per capire se tutti i cittadini possono esercitare il loro diritto di voto».

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Avs, quota Verdi e Sinistra italiana rispettivamente, hanno detto: «Ilaria ha i diritti previsti dalla nostra Costituzione, nemmeno uno più venir meno, sarebbe gravissimo». Bonelli sarà a Budapest lunedì, Fratoianni incontrerà la detenuta oggi.

