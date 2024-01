«Sono appena stato dal ministro Nordio per parlare di mia figlia e per vedere cosa si può fare per riportarla in Italia. Non è stata una chiacchiera inutile, almeno abbiamo aperto un canale diretto e Nordio mi è sembrato vicino alla famiglia»: così Roberto Salis, padre di Ilaria, l'insegnante 39enne detenuta da quasi un anno a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra.