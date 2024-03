Roberto Salis all’Ue: «Contro mia figlia un processo politico» 

Strasburgo. Una data da cerchiare con il rosso, il 28 marzo. E una richiesta, quella dei domiciliari in Ungheria, che segna ufficialmente il cambio di strategia per Ilaria Salis. Il caso dell’italiana detenuta a Budapest dal febbraio scorso è tornato all’Eurocamera a Strasburgo, ma questa volta non in un dibattito in Plenaria: è stato il padre, Roberto, a volare in Alsazia per incontrare la presidente del Pe Roberta Metsola e cercare di allargare il fronte europeo schierato con l’insegnante di Monza. «Contro Ilaria c'è un processo politico», ha sottolineato Roberto Salis denunciando le continue ingerenze di Viktor Orban sul processo e tornando a pungere l’esecutivo italiano: «Il governo dei patrioti dimostri di esserlo. Difendere un cittadino italiano ne rappresenta l’essenza».

Per Ilaria si tratterà della prima comparsa in tribunale dopo quella, che fece il giro d’Europa, in manette e catene di oltre un mese fa. Inizialmente i legali e la famiglia si erano detti contrari alla richiesta degli arresti domiciliari in loco, spingendo per il rientro in Italia. Con il passare dei giorni, e le consultazioni con il governo, la strategia è cambiata. E a fare da sponda alla richiesta di domiciliari a Budapest potrebbe essere una norma europea del 2009 che disciplina un trattamento omogeneo per i detenuti nei 27 Stati membri. Trattamento che, per Ilaria, in Ungheria è andato ben oltre il diritto comunitario. Ancora oggi, nonostante la situazione sia migliorata dopo che la detenzione di Ilaria è diventata un caso mediatico, «Ilaria è costretta a stare 23 ore in cella», ha raccontato il padre, spiegando che la figlia «è molto agitata» in vista dell’udienza del 28 marzo. Già, perché a sentire Roberto Salis non tira una bella aria sulla vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA