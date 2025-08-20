Roberto Piccoli alla Fiorentina Domenica il “ritorno” alla Domus  

“Priorità alle cessioni”. E questa, numeri alla mano, è di quelle che resteranno nella storia del club. Roberto Piccoli, 24 anni, un metro e novanta di potenza e voglia di arrivare, dieci reti nell’ultima stagione, dopo tredici mesi lascia il Cagliari e si trasferisce alla Fiorentina: la cifra (ufficiosa) di 25 milioni è esattamente quella che chiedeva la società di Tommaso Giulini, ovvero almeno il doppio rispetto ai 12 spesi per il riscatto, due mesi fa. Ma attenzione, si discute sui bonus, ovvero sulla monetizzazione degli eventuali traguardi che Piccoli potrebbe centrare nel corso della prossima stagione, obiettivi che porterebbero la cifra molto vicino ai 30 milioni di euro. Da stabilire, nel computo delle cifre, anche la “sell on fee”, ovvero la percentuale che andrebbe al Cagliari in caso di futura rivendita del calciatore.

Piccoli, quando si dice il caso, potrebbe essere al centro dell’attacco della Fiorentina proprio domenica, alle 18.30, in occasione della prima giornata di campionato alla Unipol Domus. O magari subentrare, se Pioli dovesse decidere di utilizzarlo subitoEventualità da brivido per i tifosi rossoblù, divisi – sui social – fra i complimenti al presidente Giulini e al manager Angelozzi per l’operazione e la profonda delusione per l’addio (prevedibile) al bomber rossoblù di riferimento.

La cronaca

Giornata frenetica, quella di ieri, proprio in relazione a Piccoli. Il Napoli, dalla serata di martedì, avrebbe cercato di chiudere con la società di Tommaso Giulini offrendo 20 milioni più una eventuale contropartita tecnica. Ma la tenacia del ds rossoblù ha portato la trattativa verso Firenze, dove – una volta decisa la cessione dell’argentino Beltran al CSKA di Mosca – si è virato senza esitazioni verso la chiusura. Piccoli lascia il Cagliari dopo tredici mesi, 37 presenze e dieci gol. Intorno alle 14 l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, ha varcato il portone del Viola Park per discutere l’ingaggio del calciatore. Tutto il settore delle punte della Fiorentina è rappresentato da Lucci: Moise Kean, Edin Dzeko e appunto Piccoli.

Ciao Marko

Il Fatih Karagümrük Spor Kulübü, più nota come Karagümrük, è una società calcistica de distretto di Fatih, all’interno della grande metropoli Istanbul. Sarà il nuovo club di Marko Rog, il centrocampista croato, nella Super Lig, la massima serie turca dove la sua nuova squadra è stata appena promossa. Trent’anni, venti volte in campo con la maglia della nazionale, nel gennaio 2019 aveva lasciato il Napoli per il Siviglia, nel luglio dello stesso anno il trasferimento in prestito (con obbligo di riscatto) a Cagliari, dove gioca 32 partite segnando due reti. Nel dicembre del 2020 si infortuna gravemente al ginocchio destro, rientra nell’estate del 2021 e alla prima uscita, dopo dieci minuti, si infortuna nell’amichevole con l’Augsburg allo stesso ginocchio. Il rientro avviene, siamo all’aprile 2022, contro l’Udinese. Nell’estate 2022 rinnova fino al 2026, in serie B va in campo 21 volte e segna un gol. Nuovo, grave infortunio, questa volta al ginocchio sinistro, nell’estate 2023 nel corso dell’amichevole estiva con la Roma Under20, quindi il passaggio alla Dinamo Zagabria nel febbraio 2024 e quindi in ritorno a Cagliari alla fine della passata stagione.

