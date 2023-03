Roberto Mura è il nuovo Alter Nos 

Il suo era il nome più atteso. Già da alcuni giorni i rumors di Palazzo Bacaredda lo davano per favorito. E alla fine quando ieri pomeriggio Paolo Truzzu è entrato in Consiglio per annunciare il nuovo Alter Nos, nessuno si è sorpreso: Roberto Mura. Sarà dunque il consigliere e capogruppo del Psd’Az a indossare il Toson d’oro e la fascia tricolore e, dunque, a rappresentare, in un connubio ideale, l’autorità civile e quella religiosa in occasione della 367esima Festa di Sant’Efisio. «Una gioia immensa». Così grande da essere quasi incontenibile. Poche parole, davvero poche, pronunciate di getto per riassumere l’emozione: «Sono stracolmo di emozione e grato al sindaco per questa opportunità che mi ha offerto».

Professione e fede

Trentasette anni, insegnante, tre figli (l’ultima di pochi mesi), uomo di formazione cattolica tradizionale, il nuovo Alter Nos spiega che il Primo maggio ha da sempre un significato importantissimo per lui: «È un momento di devozione, preghiera e speranza. Quest’anno, evidentemente, avrà un significato pure maggiore. Vivrò la Festa di Sant’Efisio nel suo aspetto più profondo, grato al martire guerriero che protegge la nostra città. Per un cagliaritano come me non esiste riconoscimento più bello di questo. Non vedo l’ora di incontrare l’Arciconfraternita per condividere questo momento», dice.

L’emozione

Per la prima volta da quando la città è guidata da Paolo Truzzu, l’Alter Nos sarà un esponente del Psd’Az: dopo i Riformatori (Raffaele Onnis), Forza Italia (Edoardo Tocco) e Fratelli d’Italia (Viviana Lantini lo scorso anno), tocca ora dunque al capogruppo dei sardisti a Palazzo Bacaredda intercedere tra i cittadini e il santo. «Già le celebrazioni dello scorso anno hanno segnato la ripartenza dopo gli anni segnati dal Covid, quest’anno la Festa sarà ancora più bella». Questa investitura «mi onora, mi rende felice ma se devo ammetterlo mi impaurisce. È tutto talmente grande e bello, sto vivendo sentimenti contrastanti, gioia e anche un po’ di paura per quello che mi aspetta e per quello che in quei giorni rappresenterò. Ma so bene che quella paura passerà subito e lascerà spazio a sentimenti di gioia e fede».