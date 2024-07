Roberto Meloni, “Velvet two” arriva a Quartu 

E insomma: così come “Tuta gold” di Mahmood, i quadri di Roberto Meloni piacciono. E piacciono molto. Fino a diventare un tormentone figurativo, perché richiesti, desiderati, messi in mostra in resort e lounge di aeroporti. Consigliato dal noto notaio, che spesso ha ospitato mostre di Meloni al Temporary storing di Cagliari, l’artista tanguero ripropone opere su velluto. E lo fa, stavolta, alla Social Gallery di Jo Coda (via Eligio Porcu 43, Quartu), affermatasi, in pochi anni, come una delle gallerie più feconde di Cagliari e hinterland. Ecco, fino all’11 luglio (dal martedì al sabato 17-20) “Velvet two”, a cura di Alessandra Menesini, una diabolica parata di lavori messa in scena in perfetto accordo cromatico, che colpisce sin dalla strada. E proprio “The road”, il film del 2009 di John Hillcoat, tratto da “La strada”, il bellissimo distopico romanzo di Cormac McCarthy, è ispiratore di questa serie di opere composte in impeccabile scansione dalla curatrice.

In bilico

Una mostra in bilico sul figurativo, evocativa di orizzonti, vapori alla Turner, ma soprattutto di cieli quotidiani: i cieli del disastro climatico che ci siamo impegnati a produrre. Esci dalla mostra e c’è davvero quel sole-non sole che fa capolino da un cielo bianco-giallognolo di sabbie del deserto. E quel sole ti segue sul parabrezza dell’auto, mentre percorri “la strada”, distopica realtà fra periferia e città (che potrebbe essere un’altra storia, lambita com’è dallo stagno di Molentargius ed invece è un susseguirsi di brutture e trascuratezza, ove la Cina fa la sua parte, ma anche il comune la sua). Con quella pallina bianca fissa in cielo, ripensi ai velluti di Meloni, ti ricordi di averli sfiorati con la mano e di avere pensato: “però, che idea!”. Ti inseguono i cieli stellati su gradazioni di blu e vaghe aurore boreali (ispirate da foto scattate dal fratello fotografo di Meloni), cieli che solo per un attimo hanno ricordato i velluti neri di Maria Lai (altra storia, altra epoca). Opere accattivanti. Perché Meloni una cosa l’ha capita, a parte il tango: l’arte piace ai più quando promette una vacanza dello sguardo, e, perché no?, anche un’esperienza tattile. «Per quadri che ritraggono la concretezza dell’impalpabile», come chiosa Menesini nella presentazione.

