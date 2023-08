Roberto, il sorriso di un ragazzo speciale 

«Roberto è un ragazzo eccezionale, quello che manca nelle gambe si trova nel suo cuore: prova un amore incondizionato verso tutti, sempre». Parola di mamma: Laura Usai, 72 anni, descrive suo figlio 34enne Roberto Contu, ma il suo non è un giudizio di parte dettato dal legame affettivo che unisce mamma e figlio: così la pensano tutti quelli che a Capoterra e dintorni conoscono Roberto, sempre pronto ad aiutare in qualsiasi iniziativa organizzata in parrocchia, dalle associazioni, dagli amici.

La storia

«Ho avuto dei problemi motori fin dalla nascita», spiega Roberto, «mi viene molto difficile parlarne. Purtroppo a causa di questi problemi ho vissuto tutta la vita in carrozzina. Ma quello che mi hanno insegnato i miei genitori è non arrendersi mai nonostante tutto e avere sempre il sorriso in qualunque situazione».

Roberto Contu è un ragazzo con tanta forza di volontà, sempre disponibile e in prima fila per seguire qualsiasi iniziativa che la comunità del parroco don Battista propone: «Frequento la parrocchia da tutta la vita. Ho iniziato a farne parte da piccolo quando andavo a catechismo, poi ho fatto l’animatore e adesso sono l’addetto stampa dell’Audax, la squadra a cui sono legatissimo da sempre. Sono contento di aiutare e motivare gli altri. Nonostante le mie difficoltà e i momenti bui, ho sempre una grande forza di volontà. Ho un carattere combattivo, non posso mai lasciarmi andare. La voglia di vivere mi porta a fare delle cose che non pensavo di riuscire a fare. Ottengo un grande aiuto non solo a casa, ma anche dalla squadra dell’Audax. Il mio cuore è pieno di amore per loro, voglio un bene immenso a tutti. Nella vita ci vuole buona volontà nell’andare avanti, pazienza, grinta e carattere. Altrimenti, se ci fermiamo a guardare, siamo destinati a soffrire sempre di più».

Passione per il calcio

Roberto ha un solo cruccio: «Non poter giocare a calcio, ma mi rende felice essere una parte della Pgs Audax. Il mio sogno? Incontrare Claudio Ranieri, l’allenatore del Cagliari. Il calcio è la mia passione, quando posso non manco mai dallo stadio».

Gli amici

Robertino, come lo chiamano nella parrocchia di don Battista, è entrato nel cuore di tutti, come spiega Andrea Pala, 50 anni, allenatore della squadra di Seconda categoria: «Ha un ottimo rapporto con i giocatori: crea allegria, è una persona sempre positiva. Dedica tutto alla Pgs Audax. Aiuta i ragazzi a tirarsi su dal punto di vista mentale quando portiamo a casa una sconfitta in campo. È una figura essenziale all’interno della nostra squadra: non solo dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista tecnico. È sempre presente, gli vogliamo tutti un grandissimo bene».

Lo stesso per Cristina Puddu, responsabile della comunità giovanile della parrocchia: «Robertino è un ragazzo che ha sofferto tanto, ma non si è mai lasciato vincere da questo. Ha sempre una parola di consolazione per gli altri, darebbe l’anima per gli altri. Buono, altruista, ti fa divertire. Una volta l’abbiamo definito un arcobaleno: è pieno di colori, illumina di felicità».

RIPRODUZIONE RISERVATA