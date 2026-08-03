In prima serata su Retequattro il nuovo appuntamento con “Le Grandi Domande di Freedom”, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. La puntata si aprirà con un viaggio nell’antico Egitto alla scoperta delle Piramidi di Giza. A seguire, spazio al tema delle presunte visite aliene nel passato remoto della Terra. Esistono tracce che possano far pensare ad un antico contatto con civiltà extraterrestri? Un approfondimento sarà poi dedicato a Maria Maddalena, figura centrale della fede cristiana, a lungo fraintesa e marginalizzata.
Retequattro.
04 agosto 2026 alle 00:15
Roberto Giacobbo tra piramidi ed E.T.
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