Roberto Cadeddu nominato capo di gabinetto 

L’amministratore della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, ha nominato Roberto Cadeddu nuovo capo di gabinetto dell’ente. Cadeddu, attuale presidente dell’Aspen – l’azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro – assume un ruolo strategico in un momento di riorganizzazione dell’attività amministrativa provinciale. La nomina arriva dopo il decreto di riconoscimento delle Province, che segna un punto di svolta per il riavvio delle funzioni amministrative. «Con il decreto – ha dichiarato Ciccolini – può finalmente entrare nel vivo l’attività di programmazione di un organismo complesso come quello provinciale. L’attuale sistema con un solo amministratore è chiaramente insufficiente. Questa nomina serve ad adeguare la rappresentanza sul territorio».

Ciccolini ha sottolineato il contributo che Cadeddu potrà offrire: «Sono contento per questa collaborazione, che potrà supportare in modo concreto l’attività dell’ente. Mi auguro un ritorno a un sistema rappresentativo più ampio, che non sia limitato alla sola figura dell’amministratore, ma coinvolga realmente tutto il territorio». Per Ciccolini, il capo di gabinetto «funge da giusto collante tra imprese e politica»

