Roberto Bolle, un capolavoro di danza 

Venerdì alle 20, sabato alle 19 e domenica alle 17, la Stagione di danza 2025-2026 si chiude con tre eccezionali serate fuori abbonamento: Roberto Bolle ritorna al Teatro Lirico di Cagliari, da dove manca dal luglio 2015, con “Caravaggio: un capolavoro di danza”, creato nel 2008 e firmato dal coreografo Mauro Bigonzetti. Un viaggio emozionante nell’animo inquieto e geniale di un artista immortale, uno spettacolo potente e viscerale ispirato alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi che trasforma in movimento la drammaticità e la teatralità rivoluzionarie del grande pittore. Protagonista assoluto il divo internazionale, affiancato da una compagnia di straordinari talenti creata ad hoc, con le musiche di Claudio Monteverdi, riorchestrate da Bruno Moretti, una suggestiva scenografia e il disegno luci di Carlo Cerri e i costumi-pelle di Lois Swandale e Kristopher Millar.

Nato per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov nel 2008, il balletto è un tributo alla forte drammaticità e teatralità del grande artista italiano, i cui dipinti rivoluzionari si staccano dai modelli pregressi con eccezionale sensibilità ad attenzione ad una resa tridimensionale della natura umana, sia fisica che emotiva. L’intento di Mauro Bigonzetti è quello di portare in scena la complessità della figura di Caravaggio celebrandone gli aspetti che compongono l’uomo e l’artista: da un lato il suo travagliato mondo interiore, mosso da un animo particolarmente inquieto, e dall’altro il racconto attraverso l’espressione della sua arte.

L’Orchestra del Teatro Lirico è diretta dal milanese Marco Dallara, al suo gradito ritorno a Cagliari.

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