Roberto Bolle incanta e danza per Tharros 

Il successo era scontato, i biglietti sold out da settimane. L’incantevole cornice delle rovine Tharros ha fatto il resto: Roberto Bolle incanta, rapisce, lascia senza fiato. L’étoile dei due mondi ha catapultato il pubblico dell’Estate di Mont’e Prama in una dimensione unica: 80 minuti di spettacolo vista sul mare, aperti da uno speciale assolo sulle note di “Stella di Tharros”, brano scritto per l’occasione dal sassofonista Gavino Murgia, accompagnato da Jarrod Cagwin alle percussioni.

Un omaggio al territorio per celebrare il cinquantesimo anniversario dal ritrovamento del complesso statuario dei Giganti. Pezzi di repertorio classico e creazioni contemporanee intrecciate in un evento che ha visto alternarsi sul palco danzatori del calibro di António Casalinho, Travis Clausen-Knight, Margarita Fernandes, Osiel Gouneo, Daichi Ikarashi, Tatiana Melnik, Mariko Sasaki e Casia Vengoechea. Un viaggio attraverso stili e scuole differenti capace di mescolare divertimento e dramma, ironia ed eleganza, innovazione e tradizione. Applausi a scena aperta per "L’Esmeralda” di Marius Petipa, poi il passo a due maschile Les Indomptés del coreografo francese Claude Brumachon. Quindi il celebre “Don Chisciotte, Chiaroscuro”, con l’intero palco riempito dall’immenso Bolle, e ancora “Il Corsaro”, per lasciare la scena a “Spartacus” e “Les Bourgeois”. Da gustare tutta d’un fiato “I”, con coreografia di Philippe Kratz. E per salutare il caloroso pubblico, la struggente interpretazione di In Your Black Eyes, un assolo di Patrick De Bana sulla musica di Ezio Bosso. Standing ovation.

