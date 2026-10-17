Roberto Bolle: «I miei passi di gioia nella poesia luminosa di Caravaggio» 

Ultimo appuntamento oggi pomeriggio alle 17 al Teatro Lirico di Cagliari per “Caravaggio”, il balletto in due atti che vede Roberto Bolle, Primo Ballerino del teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, misurarsi con una figura contraddittoria e ricca di sfumature, Michelangelo Merisi, al secolo Caravaggio. Un grande ritorno dopo 11 anni di assenza dal massimo palco isolano.

Qual è il primo ricordo sardo del giovane Roberto, non ancora star internazionale?

«Risale alla prima volta che ho ballato a Cagliari. Poi ho passato alcuni giorni tra Santa Margherita di Pula e Chia e ne ho apprezzato la natura, la bellezza, il mare. Mi ero potuto fermare, avevo avuto il tempo per goderne appieno».

Caravaggio maestro di luci e ombre : non facile da portare sul palco.

«Non è facile, ma molto interessante a livello artistico. È un personaggio che dà la possibilità di interpretare in maniera non banale, tormentato com’è, con i tanti chiari scuri della sua vita. Così, anche nella trasposizione del balletto, gli elementi con cui si mette in relazione, interpretati dalle ballerine, sono proprio la luce, l’ombra e la bellezza».

Che cosa ha trovato più complesso da restituire ?

«Le parti più drammatiche sono le più complesse. Quelle della luce, dell’armonia e della bellezza, con i passi a due più poetici, sono quelle che vengono più naturali. L’alternanza però c’è fin dall’inizio, con un momento corale molto gioioso e subito entra in scena l’ombra. Questa alternanza di sensibilità e di emozioni, quasi senza filo narrativo, un po’ come squarci della vita di Caravaggio, non è stata semplice».

Un tempo c’era chi la valutava “un ballerino bello”. Quanto ha lavorato per liberarsi da questa etichetta?

«Se devo essere sincero, ho fatto molto lavoro su me stesso: la bellezza parte come un dono, ma è anche qualcosa su cui ho lavorato nella scuola e nell’accademia, affinando una tecnica e un’estetica anche della danza, perché tutto si include nella bellezza. La parte artistica è quella dove ho lavorato di più successivamente, affrontando ruoli e personaggi più complessi. Io stesso ero molto più concentrato su una perfezione estetica prima che su un’interpretazione sentita. Poco per volta, invece, ho capito quanto questa parte fosse molto più importante».

La danza classica impone al corpo una disciplina durissima. Come cambia negli anni il modo di affrontarla?

«Quando sei giovane non accetti che il corpo non ti ubbidisca. Col passare del tempo, ti rendi conto che non puoi spingerlo sempre al massimo. Devi avere l’intelligenza e la pazienza di aspettare, lasciarlo riposare e spingerlo nuovamente».

Con la sua fondazione porta la danza nelle scuole.

«Cerchiamo di diffondere i valori della danza a un pubblico che non è di danza, soprattutto ragazzi che possono beneficiare di quello che è ascoltare il proprio corpo, dialogare con i movimenti della danza, interagire tra loro con un linguaggio nuovo; di tutto quello che la danza, la disciplina e l’impegno sul proprio corpo portano con sé».

Nel 2027 riceverà una stella di Hollywood.

«È una grande gioia, una notizia inaspettata che mi ha sorpreso e molto emozionato. Non vedo l’ora che arrivi quel momento perché è un grandissimo riconoscimento a tutto quello che ho fatto, soprattutto fuori dalla scena, con la volontà di far diventare accessibile la danza, di farla sentire vicino alla gente, un’idea molto diversa dal tenere quest’arte elitaria e lontana dalle persone».

Un successo certificato dalle ovazioni, e dalla vendita fraudolenta da una finta piattaforma di una decina di biglietti, felicemente risolta dallo stesso Lirico.

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