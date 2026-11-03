Roberto Arzu si è costituito 

Non una fuga per far perdere le proprie tracce, ma un viaggio interrotto. È questa la versione che Roberto Arzu, 59 anni, di Arzana, si è consegnato ieri pomeriggio ai carabinieri facendosi trovare in compagnia del suo avvocato Francesco Marongiu lungo la 125 nei pressi di San Vito, dopo 28 giorni di irreperibilità. L’uomo, che il 6 ottobre scorso aveva forzato il braccialetto elettronico facendo scattare la caccia all’uomo, ha raccontato ai militari di essersi incamminato, il giorno stesso, verso il carcere di Tempio. L’intenzione, secondo quanto riferito, era chiara: costituirsi spontaneamente una volta arrivata la sentenza della Corte di Cassazione, attesa per la giornata del 6 ottobre. Una condanna che conosce già: 7 anni e 4 mesi per il maxi traffico di stupefacenti con base in Sardegna e canali con la criminalità calabrese e albanese, di cui deve ancora scontarne 6 e mezzo.

La resa

Quel giorno è avvenuto un imprevisto che lo avrebbe spiazzato. L’udienza romana non si è tenuta per un’improvvisa indisponibilità del giudice relatore: è stata rinviata al 30 dicembre prossimo. «Stavo andando a Tempio e non era mia intenzione sottrarmi alla pena», avrebbe spiegato Arzu ai carabinieri. Una scelta non casuale, ma carica di una ferita familiare ancora aperta. Tempio, dove è detenuto il fratello Luca, per evitare Uta. Penitenziario in cui, il 9 giugno 2025, si è tolto la vita il fratello Sandro. Sandro Arzu era accusato insieme ad altre 4 persone dell’omicidio di Mino Marongiu, il 52enne ucciso il 9 luglio 2024 ad Arzana. Era stato catturato a Cagliari il 26 maggio dopo due anni di latitanza.

Ai domiciliari

Roberto Arzu si trovava agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per la misura cautelare disposta dal Gip proprio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio Marongiu, in attesa della Cassazione sul filone droga. Il 6 ottobre, ancora prima che venisse a conoscenza del rinvio dell’udienza romana, il 59enne ha sfilato il braccialetto ed è sparito, facendo scattare posti di blocco e perquisizioni del personale dell’Arma in tutta l’Ogliastra.

Ieri il ritorno, con una versione che sposta la narrazione dalla caccia all’uomo alla resa di un uomo che dice di aver voluto scegliere dove scontare la sua pena, pur di non entrare nel carcere dove ha perso il fratello.

Da ieri pomeriggio, con la sua costituzione ai carabinieri, la sua posizione torna a essere quella di un mese fa: per Arzu sono stati disposti i domiciliari. In questi 28 giorni le ricerche sono state coordinate dal sostituto procuratore della Dda di Cagliari, Danilo Tronci, che è anche titolare del fascicolo sull’omicidio di Mino Marongiu. Intanto, in Ogliastra, resta ancora latitante Fabio Fois (avvocato Marcello Caddori). Dal 20 ottobre scorso, le ricerche del 62enne di Girasole, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Fabio Longoni, proseguono senza sosta.

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