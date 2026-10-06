Roberto Arzu è irreperibile 

È scappato forzando il braccialetto elettronico. Ora Roberto Arzu è ufficialmente irreperibile. In Ogliastra è scattata la caccia all’uomo. Cinquantanove anni, di Arzana, il suo è un nome noto alle cronache giudiziarie isolane. Doveva essere un giorno di attesa, quello di ieri, in vista della decisione della Corte di Cassazione annunciata per la tarda mattinata. Invece si è trasformato nel giorno della fuga. Arzu si trovava agli arresti domiciliari (misura cautelare disposta dal Gip nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Mino Marongiu), a Tortolì, in attesa che la Corte si pronunciasse sul procedimento principale che lo riguarda. Quello che non poteva sapere Arzu è che l’udienza sarebbe saltata: il giudice relatore, impossibilitato, ha rinviato a data da destinarsi.

In fuga

Un processo pesante: un maxi traffico di sostanze stupefacenti con base in Sardegna e con canali di approvvigionamento che, secondo l’impianto accusatorio, passavano direttamente dalle mani della criminalità organizzata calabrese e albanese. Per quel filone, Arzu ha già concordato una pena a 7 anni e 4 mesi. Di questi, dovrà scontarne ancora 6 anni e mezzo. Ieri la Cassazione avrebbe dovuto decidere. Ma l’udienza romana non si è tenuta. Tuttavia, Arzu non ha aspettato. Ha forzato e si è sfilato il braccialetto elettronico e ha fatto perdere le sue tracce. L’allarme è scattato subito. Da ieri mattina i carabinieri delle compagnie di Lanusei e Jerzu, supportati dai reparti speciali dell’Arma, stanno battendo a tappeto l’Ogliastra, con particolare attenzione al territorio tra Arzana, il Gennargentu e la costa. Posti di blocco, perquisizioni e controlli alle persone vicine all’uomo, assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola. Al momento, però, di Arzu nessuna traccia. Ora, dal punto di vista giudiziario, da indagato in attesa di giudizio definitivo, diventa evaso.

La vicenda

I fatti per i quali ieri si sarebbe dovuta esprimere la Cassazione risalgono al periodo antecedente il 2018, anno in cui erano state arrestate 15 persone. Era il 21 febbraio quando, per traffico di coca ed eroina nell’Isola, un giro d’affari di oltre tre milioni, i carabinieri di mezza Sardegna, in collaborazione con due unità cinofile, lo Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, avevano eseguito 15 fermi di indiziato di delitto, nei confronti di altrettante persone sarde, pregiudicate e ritenute responsabili (a vario titolo) di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra loro anche i fratelli Arzu di Arzana: Italo (classe 1966), Luca (1974), Roberto (1967) e Sandro, morto suicida in carcere il 9 giugno 2025 all’età di 56 anni. Era accusato, insieme ad altre 4 persone, dell’omicidio di Mino Marongiu, il 52enne ucciso il 9 luglio 2024 ad Arzana. Dopo due anni di latitanza, Sandro Arzu era stato catturato il 26 maggio dai carabinieri a Cagliari.

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