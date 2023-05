Roberta, super pizzaiola che tira con l’arco 

Resta in Sardegna quest’anno il premio “Super pizzaiolo”. Una vera gara tra giovani studenti per creare la migliore pizza, che si è tenuta ieri e lunedì all’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato in ricordo del sestese Andrea Puddu, pizzaiolo che perse la vita in un incidente appena due anni fa. Il tutto sponsorizzato dall’API, Associazione Pizzerie Italiane, e organizzato dalla zia di Andrea, Patrizia Manunza.

Questa è la seconda edizione, e il premio è stato vinto da Roberta Lazzarini, quartese, che frequenta la IV E. Partecipavano cinque studenti dell’Alberghiero, e cinque dell’Istituto di Istruzione Superiore “Stendhal” di Civitavecchia. «Per noi è un onore ospitare ancora una volta questo evento», ha commentato la dirigente Beatrice Pisu.

Diciassette anni, Roberta è una campionessa nel tiro con l'arco, ma anche con la pizza ha fatto centro. Lunedì i ragazzi hanno seguito una serie di lezioni teoriche e pratiche e ieri hanno creato pizze valutate da una giuria di esperti. Alla premiazione c’erano anche i genitori di Andrea, come lui ristoratori per lavoro e per passione: «È un’iniziativa meravigliosa», hanno detto, raggianti. Presente anche la sindaca Paola Secci: «Una manifestazione importantissima, che da ai ragazzi l’opportunità di spiccare il volo ed essere protagonisti del proprio futuro». Il premio infatti è uno stage retribuito dall’API: «Lo dedico ad Andrea, e ringrazio la dirigente che mi ha dato l’opportunità di partecipare», ha detto Roberta commossa.

