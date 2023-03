Roberta Serrenti richiamata in Giunta 

Ignazio Locci e Roberta Serrenti fanno pace. In realtà, una guerra vera e propria tra loro non c’è mai stata, nemmeno quando a novembre scorso, il sindaco le ha ritirato la delega di assessora al Turismo a causa del «venir meno della fiducia».

Gli incarichi

Lei aveva accettato in silenzio senza mai lasciare i banchi della maggioranza, anzi in più occasioni aveva ribadito di farne parte integralmente. Oggi Roberta Serrenti ritorna in pompa magna al suo posto, con qualche competenza in più, oltre al turismo, si occuperà di attività produttive quindi, agricoltura, commercio e artigianato, pesca e distretto rurale. Ieri il sindaco ha ridefinito le deleghe, azzerando la giunta per ripartire da zero ma con le stesse persone: i più votati. Nello specifico, le deleghe sono così distribuite: Francesco Garau, vicesindaco, assessore dei Lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, transizione energetica ed ecologica; Eleonora Spiga, assessora a Welfare territoriale, Luca Mereu: assessore cultura, coesione e parco archeologico e, infine, Pasquale Renna, edilizia privata, demanio, patrimonio e servizi cimiteriali. Il sindaco mantiene le competenze in materia di affari Istituzionali, bilancio, personale, sport e polizia locale. «Col gruppo di maggioranza abbiamo ridefinito nuove strategie politiche inserite nel documento di programmazione che consentono una migliore riattribuzione delle deleghe assessoriali precedentemente assegnate - dice il sindaco Ignazio Locci - un lavoro, questo, che mette al centro, oltre alle opere pubbliche, la coesione, il welfare e la valorizzazione delle nostre attività produttive. Con questa rimodulazione, che promuove anche la nascita di nuovi e specifici settori di azione amministrativa e, di conseguenza, di nuove deleghe, come la Transizione energetica ed ecologica, stiamo puntando a rafforzare sia questa consiliatura, sia le fondamenta per la prossima».

L’analisi

Tutti ora si domanderanno che senso ha avuto questa pausa di 4 mesi in un settore così importante. «A noi è servito moltissimo - dice Ignazio Locci - perché abbiamo recuperato quella sintonia indispensabile per andare avanti in una azione amministrativa che ci vede proiettati per amministrare Sant’Antioco anche in futuro. È stato un periodo di profonda riflessione che ci vede pronti a ripartire per l’esecuzione di un programma ambizioso e ben definito». Il ritorno di Roberta Serrenti punta a mettere un’ipoteca verso il futuro amministrativo della città: «Dobbiamo lavorare uniti – conclude Locci - proprio perché da questo gruppo scaturirà anche il prossimo sindaco della città». Soddisfatta la Serrenti: «Sono soddisfatta della rinnovata e ritrovata fiducia del sindaco Locci e della squadra. Questo consentirà la prosecuzione di un lavoro iniziato oramai 6 anni fa, nella rinnovata visione politica che ho condiviso fin dalla nascita, in cui credo fortemente per lo sviluppo territoriale attuale e futuro».