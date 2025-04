Roberta Pisu: «Siamo unici, siamo umani» Quello che (non) può l’intelligenza artificiale 

Una riflessione sulla fragilità umana «sotto la nuvola onnipresente dell'intelligenza artificiale» con “K.I.nd of Human”, una creazione della danzatrice e coreografa cagliaritana Roberta Pisu (produzione Arcis_Collective) in cartellone dopo le date di Alghero, Macomer, San Gavino oggi alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Pezzi Unici” targata CeDAC.

Un'opera intrigante che sposa musica e danza, per affrontare il tema complesso del rapporto con le nuove tecnologie e in particolare degli effetti della diffusione di sistemi informatici in grado di sviluppare capacità di ragionamento e di apprendimento, e perfino una forma di creatività, che sembrano prefigurare una futura civiltà delle macchine: sotto i riflettori Fabio Calvisi, Vittoria Franchina, Elisabet Morera Nadal e Cristian Cucco, che interpretano una rigorosa e evocativa partitura gestuale dove affiorano emozioni e stati d'animo, nel contrasto tra la perfezione meccanica e l'imperfezione, ma anche l'irripetibilità di ogni esistenza umana. «È incredibile quali grandi (progressi?) passi stiamo facendo. Forse non siamo più nemmeno in grado di controllare ciò che abbiamo creato», sottolinea la coreografa Roberta Pisu. «Ma dov'è l'unicità che determina l'essenza e il destino dell'essere umano? Dov'è il mio sorriso solo perché splende il sole? Dove sono le lacrime per qualcuno che non ha nulla a che fare con la mia vita? Siamo unici. Siamo umani».

