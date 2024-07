«Roberta, non ti dimenticheremo mai» 

A 21 anni di distanza non si spegne il ricordo di Roberta Zedda, la dottoressa uccisa mentre svolgeva il turno di guardia medica a Solarussa. E ieri, a Sanluri, parenti, colleghi, amici e tanti concittadini hanno voluto ricordarla nella cerimonia “Roberta fra di noi”, organizzata dalla famiglia, col patrocinio del Comune e della presidenza della Regione. Dopo la messa celebrata nella chiesa di San Lorenzo, tutti al teatro comunale Akinu Congia, dove la Roberta Zedda è stata la protagonista di poesie, racconti, musiche, canzoni, preghiere e video. «L’impegno – dice il fratello Antonello – è di raccogliere il materiale prodotto in un libro. Roberta, come diceva sempre mio padre, non è morta, è stata uccisa. Vive ancora dentro di noi, in tutte quelle nostre azioni che la memoria riporta a lei. Oggi, anniversario della tragica scomparsa, il dolore è più intenso». E il sindaco, Alberto Urpi: «Il ricordo della nostra concittadina è sempre molto doloroso e vivo». Stesso sentimento di amici e colleghi. La cugina Loredana Mura: «Io ti chiamo e tu rispondi, paziente e accogliente, come sempre». La collega, Francesca Zucca: «Roberta amava la giustizia». E l’amica Cinzia Aresti: «Il tuo bel viso e la tua risata contagiosa resteranno per sempre nel mio cuore». Tra tanti ricordi anche il video che le ha dedicato Enrico Frau. ( s. r. )

