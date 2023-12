Roberta Camboni, dichiarata la morte presunta 

Con la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso del Tribunale si sta chiudendo la dichiarazione di «morte presunta» di Roberta Camboni, la promoter scomparsa nel nulla il 27 maggio 2009 all’età di 41 anni. Il decreto che dava avvio alla procedura risale al 7 dicembre 2019, a dieci anni dalla scomparsa, ed è stato notificato anche nella Gazzetta Ufficiale.

La sparizione

Della donna si erano perse le tracce di punto in bianco in una giornata di primavera di 14 anni fa. Descritta da tutti come una madre amorevole e molto attaccata alla sua famiglia, la sparizione della promotrice finanziaria cagliaritana è rimasta a lungo circondata da un giallo, tanto che se ne occuparono anche delle trasmissioni televisive nazionali. L’allarme venne dato dal figlio, Luca: tornato a casa, non trovando la madre, attese invano un messaggio per tutta la notte e poi l’indomani si recò a Costa Rei, dove la donna era solita recarsi quando aveva bisogno di rilassarsi. Nemmeno lì c’erano tracce di Roberta Camboni. Stando a quanto poi ricostruito, anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, la 41enne anche quando andava al mare non si esimeva mai dal comunicare con il figlio. Da qui l’immediata preoccupazione del giovane che l’aveva cercata subito un po’ ovunque.

Le indagini

Ai carabinieri il giovane raccontò immediatamente dell’abitudine della mamma di rifugiarsi a Costa Rey quando aveva necessità di riposare o staccare da lavoro. Ed in effetti, il riscontro non si fece attendere. Iniziate le ricerche i militari trovarono l’auto della 41enne, una Toyota Aygo rossa, nella zona del litorale di Muravera. La vettura – stando alle cronache del tempo – era chiusa ma avrebbe mostrato i segni di una effrazione: il finestrino anteriore, lato passeggero, era stato rotto. All’interno dell’abitacolo, però, non c’erano i segni evidenti di un furto né quelli visibili di un’aggressione violenta.

Gli accertamenti

Gli articoli pubblicati in quei giorni raccontano che la Toyota era stata ritrovata nei pressi di un maneggio, dove Roberta Camboni sarebbe stata solita lasciare l’auto anche se non andava a cavallo. Nelle ricerche furono impegnati per giorni sia gli uomini della Forestale che quelli della Protezione civile, ma anche carabinieri e alpini. Venne anche scandagliata la vita della donna, ma non emerse alcuna zona d’ombra né ragioni che potessero far ipotizzare un allontanamento volontario. L’ipotesi iniziale fu quella dell’incidente, magari durante una passeggiata in quello scorcio di costa con un panorama mozzafiato, ma alla fine nulla emerse nemmeno in quella direzione. Tra l’altro tutti l’avevano descritta come una donna molto attenta e prudente, dunque anche l’ipotesi della tragedia per imprudenza venne presto scartata.

La morte presunta

Quello di Roberta Camboni resta ad oggi un giallo irrisolto. Il figlio Luca non perse mai perso le speranze di poterla riabbracciare, ma dieci anni dopo la sua scomparsa il Tribunale ha emanato il decreto a seguito della richiesta di morte presunta. La norma prevede che un estratto del provvedimento venga inviato alla Gazzetta Ufficiale e poi pubblicato sui quotidiani locali per due volte consecutive. Il nome e la foto della promotrice finanziaria compare ancora nell’elenco delle persone scomparse: l’ultimo avvistamento risale al 16 maggio 2009 quando verso le 16 salutò il figlio avvertendolo che sarebbe rimasta fuori per cena. Alle 20:40 chiamò per avvertire che non sarebbe tornata a casa per la notte e che il giorno dopo avrebbe raggiunto direttamente l’ufficio. Da quel momento non si sono più avute sue notizie.

