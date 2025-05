Roberta Bruzzone  «Francesca Deidda vittima di un delitto feroce» 

I genitori devono tornare a fare i genitori. Una frase che può sembrare banale ma che, invece, contiene un messaggio ben preciso: oggi sempre più spesso i genitori sono amici dei figli e non riescono a dare un’educazione che sia anche contenitiva. Un messaggio che la criminologa Roberta Bruzzone lancerà stasera ai genitori a Villacidro, in apertura delle attività della quarantesima edizione del Premio letterario Giuseppe Dessì. Ospite d’eccezione sarà appunto la celebre criminologa e psicologa forense, che dialogherà con Vito Biolchini sul tema “L’adolescenza difficile”. Domani sarà a Cagliari e domenica a Sassari. La psicologa forense e criminologa di fama nazionale, volto noto del panorama mediatico italiano, è da anni impegnata nell’analisi delle dinamiche comportamentali e psicologiche legate all’età evolutiva. «Proprio in questa fase occorre agire» spiega la psicologa, «per insegnare ai ragazzi come gestire le emozioni, rabbia, frustrazione e angoscia che spesso sfociano in situazioni estreme. L’ultimo caso è quello di un diciannovenne che ha ucciso la sua ex ragazza, appena 14enne, perché era stato rifiutato. Una situazione che il ragazzo non ha saputo gestire».

Star bene con se stessi

La parola d’ordine è autonomia e vale sia per gli adolescenti che per gli adulti. Partendo dai ragazzi, che vanno educati dai genitori proprio per evitare conseguenze estreme. «Siamo passati da una famiglia in cui era “no” per tutto, a prescindere, a un tipo di famiglia in cui i genitori assecondano i figli in tutto e questo rapporto produce, purtroppo, adolescenti immaturi e fragili, che diventano poi così giovani e adulti incapaci di gestire le emozioni». Essere genitori, secondo i consigli della criminologa, significa saper stare anche nelle situazioni difficili come quelle dolorose. «Il rifiuto nelle relazioni affettive può esplodere in conseguenze estreme, l’annientamento della persona che mi ha rifiutato». In tutto ciò senza avere la consapevolezza del valore della vita. «Questi adolescenti non badano minimamente perché la loro attenzione è sul “qui e ora”, “tutto e subito”. Il “dopo” è solo confusione».

L’età difficile

L’educazione deve avvenire in quella fase, se no si rivela difficile modificare la gestione delle relazioni. I suggerimenti dati da Roberta Burzzone ai genitori, comunque, spesso segnano un cambio di passo. «Ho visto tantissime persone negli ultimi tempi e mi è capitato di avere riscontri positivi, le relazioni sono migliorate». Quindi si può intervenire. Soprattutto per evitare distorture e violenze. Puntare sull’autonomia è il messaggio diretto anche alle donne che sempre più frequentemente diventano vittime di omicidi. Incapaci di liberarsi dalle relazioni tossiche «perché tollerano rapporti in cui l’uomo è padrone assoluto. Qui torna con prepotenza la cultura patriarcale che emerge in modo trasversale, in tutte le classi sociali». La criminologa si è occupata della tragica storia di Francesca Deidda, uccisa dal marito Igor Sollai, il cui processo si chiuderà il 2 luglio. «Un delitto feroce che non ha lasciato alcuno scampo alla povera Francesca, vessata da un marito che aveva come unico obiettivo quello di eliminarla». Molte donne sono cresciute con un’educazione che ammette la tolleranza degli abusi del marito. «Va fatto un lavoro nella testa degli uomini ma occorre agire anche sulle donne, che devono imparare a troncare le relazioni tossiche, in cui sono vessate in tutti i modi. Spesso è difficile perché la solitudine spaventa: stare sole ha purtroppo un’accezione negativa nella società e le donne fragili non riescono ad accettarlo».

Il messaggio

Per gli adolescenti e per gli adulti l’attenzione deve essere la stessa: imparare a stare con se stessi con regole sane. «Chi non sa star in modo solido con il proprio essere è pericoloso nelle relazioni con gli altri. L’educazione dei ragazzi deve puntare su questo aspetto che poi ci si porta nella crescita».

Sold out a Villacidro

Considerata la grande richiesta di prenotazioni, l'evento di stasera si terrà nella palestra di via Stazione a Villacidro, per garantire un maggiore numero di posti al pubblico.

