«Roberta Barbarino ha un bimbo, non deve rimanere in carcere» 

«Roberta Barabino ha un figlio minore di sei anni e non doveva andare in carcere». Per questo motivo ieri l’avvocato difensore dell’amministratrice di sostegno, finita in carcere perché accusata di peculato, riciclaggio e autoriciclaggio, ha chiesto davanti al tribunale del Riesame di Sassari l’attenuazione della misura cautelare in carcere con i domiciliari. I giudici si sono riservati. Alla richiesta si sono opposti i pm titolari delle indagini ancora in corso, Riccardo Belfiori e Selene Desole, che già nella richiesta di misura cautelare che poi era stata emessa dal gip di Nuoro, Mauro Pusceddu, avevano evidenziato il rischio di inquinamento delle prove e di una reiterazione del reato perché la donna possedeva ancora le chiavi di accesso dei conti di molti dei suoi assistiti.

La Barabino è rinchiusa dal 13 giugno scorso nel carcere di Bancali, con l’accusa di peculato, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici) perché avrebbe sottratto quasi 200 mila euro ad una sua assistita, utilizzando i soldi per spese personali, come cure odontoiatriche, per ristrutturare due bed and breakfast, e altri acquisti. Ai domiciliari era finito anche il marito Graziano Coinu (anche lui difeso da Antonio Secci) che aveva ottenuto dal gip di Nuoro una attenuazione della misura cautelare.

