Roberta Barabino ai domiciliari con il braccialetto elettronico 

Arresti domiciliari per Roberta Barabino, l’amministratrice di sostegno infedele, raggiunta nei mesi scorsi da tre misure di custodia cautelare in carcere e detenuta nell’istituto penitenziario di Bancali dal 13 giugno con l’accusa di peculato, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, autoriciclaggio. Mercoledì il giudice Antonio Spanu del Tribunale del Riesame ha accolto l’appello dei legali, Gianluca Sannio e Antonio Secci. L’ex amministratrice mercoledì è tornata nella sua casa di Oliena con il braccialetto elettronico e il prossimo 5 dicembre comparirà davanti al gup di Nuoro per essere giudicata con il rito abbreviato su due casi di amministrazione infedele.

Decine le inchieste aperte attorno alla figura della donna, la gran parte non ancora approdate alla conclusione. Centinaia di migliaia di euro sottratti sempre a persone fragili che avrebbe dovuto tutelare. La prima misura cautelare (l’indagine è in corso), a giugno, figlia dell’inchiesta che aveva permesso ai sostituti Riccardo Belfiori e Selene Desole di scoperchiare il vaso di pandora. La Barabino era accusata di aver sottratto dal conto di una amministrata di Siniscola quasi 200 mila euro. Le altre inchieste del pm Andrea Ghironi, con nuove accuse di peculato, vittima una nuorese, sottratti oltre 7 mila euro e un amministrato di Fonni, altri 50 mila euro.

