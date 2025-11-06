Robert De Niro l’ottavo re di Roma 

«Le persone hanno cominciato a capire, io continuavo a ripetere speriamo, speriamo, speriamo. Utilizzavo questo termine, speriamo succeda, speriamo qualcosa cambi, speriamo che finalmente lo blocchino, ma lui – Trump -è sempre riuscito in qualche modo a eludere le condanne. Ora con l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York, è arrivato il momento di riprendercelo, questo nostro Paese». A parlare così ieri a Roma, al cinema Fiamma, è Robert De Niro. E questo in occasione dell'inaugurazione dell'Hotel Nobu in via Veneto, prima struttura italiana della catena di cui è comproprietario insieme a due soci, Chef Nobu Matsuhisa e Meir Teper.

In mattinata per De Niro la consegna della Lupa Capitolina in Campidoglio da parte del sindaco Roberto Gualtieri, in una cerimonia a porte chiuse, poi nel pomeriggio la saké ceremony al Nobu con la quale è stata sancita ufficialmente l'apertura della struttura. «Molti film americani - ha sottolineato De Niro durante la cerimonia in Campidoglio - sono stati girati qui da grandi registi, Roma era un po’ allora la Hollywood sul Tevere e si meritava davvero questo titolo. E poi non posso dimenticare tutto il tempo che ho trascorso in questa città e in altri luoghi d'Italia, tra cui Venezia, per non avere un rapporto privilegiato con il vostro paese».

Oggi l’attore è atteso alla proiezione di “C’era una volta in America” di Sergio Leone al Cinema Moderno, introdotta dallo stesso De Niro con Walter Veltroni. L'evento è parte del Fuori Sala, format ideato da Alice nella città. «Sono stato perseguitato dall'idea di partecipare a questo progetto - ha detto parlando del film cult -. Avevo incontrato Sergio Leone diversi anni prima e lui aveva già questa idea in mente da tantissimo tempo e alla fine ho detto ok: voglio leggere il libro – di Harry Grey, Feltrinelli – da cui è tratta questa questa storia. Ho trovato tutto molto bello e poi è venuto anche fuori che quel libro in realtà l'avevo già letto quando ero poco più che adolescente e mi aveva colpito».

RIPRODUZIONE RISERVATA