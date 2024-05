Robert Capa, 110 scatti immortali in mostra da oggi al Palazzo di Città 

Lo rese famoso la morte, ma lui celebrava la vita. Sono 110 le immagini di Robert Capa in mostra a Cagliari, a Palazzo di Città, da oggi fino al 6 ottobre, eppure in tutte ci sono esseri umani che si muovono, parlano, sorridono. Sì, c’è la guerra con i suoi paesaggi e le sue armi, ma il noto fotografo ungherese naturalizzato americano prediligeva le persone. «Ama la gente e faglielo capire» diceva, e coglila mentre fa, potrebbe aggiungersi mentre si fa il giro della sale che espongono la retrospettiva curata da Marco Muniz per l’amministrazione comunale, perché la vita è movimento, azione.

E lui era uomo d’azione. Fermo rimaneva solamente dentro la vasca da bagno, al mattino tardi quando leggeva un libro o un giornale, altrimenti inseguiva i fatti ovunque capitassero, e visto che era nato ebreo a Budapest nel 1913, e da allora in poi in Europa è una guerra dietro l’altra, quelle intende raccontare.

Certo, stando a come la raccontò Capa, “Il miliziano colpito a morte”, l’immagine che lo rese celebre nel mondo, immortalata nel 1936 durante la guerra civile spagnola con la Leica sopra la testa, fu un puro caso. Vera o finta che sia (costruita ad arte secondo alcuni, non sua secondo altri) testimonia che lui era in prima linea, a rischio della propria vita, perché l’urgenza di raccontare è più pressante di quella di proteggersi. «Se le vostre foto non sono sufficientemente buone vuol dire che non siete andati abbastanza vicino».

Normandia

Capa, alias Endre Ernö Friedmann, è conosciuto ai più per essere stato un fotografo di guerra, e in parte è così. Oltre al conflitto in Spagna, ha documentato la seconda guerra mondiale nei fronti più difficili: Nord Africa, Italia, Germania e Francia. In Normandia riprenderà lo sbarco degli alleati con foto che diventeranno famose e che pubblicherà, come gli altri lavori, nelle più importanti riviste internazionali, fra le quali “Life” e “Picture Post”. Seguirà il movimento di resistenza cinese contro l’invasione giapponese, mentre con John Steinbeck si recò nella Russia della guerra fredda per il reportage “Diario russo”. Con alcuni colleghi fondò l’agenzia fotografica Magnum e immortalò la nascita dello Stato di Israele. Infine, durante il conflitto in Indocina, morirà nel 1954, per aver calpestato una mina antiuomo.

Ritratti

C’è dell’altro però, nella vita frenetica di Capa. Nella mostra, voluta dall’assessorato alla Cultura e dai Musei Civici di Cagliari, organizzata da Silvana Editoriale con il supporto della Fondazione di Sardegna, ci sono i ritratti di Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Truman Capote e Henry Matisse. E pure un sensuale profilo di Ingrid Bergman che lo aveva portato con sé sul set del film “Arco di Trionfo” del 1948 di Lewis Milestone in veste di fotografo di scena. Naturalmente, non poteva mancare la fotografia che ritrae insieme Endre Ernö Friedmann con Gerta Pohorylle, ebrea polacca, profuga dell’ascesa del nazismo in Germania. Lei inventò Robert Capa, creando il personaggio oltre il fotografo, e quindi sé stessa chiamandosi Gerda Taro: una delle migliori professioniste della fotografia. Una coppia formidabile.

