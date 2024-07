Rixi si sfila, per il dopo Toti il centrodestra cerca un civico 

Il centrodestra ligure aspetta che il governatore dimissionario Giovanni Toti torni in libertà, forse già in settimana, e intanto avvia le manovre per decidere candidati e liste alle regionali anticipate d’autunno. Il tempo per per decidere il candidato presidente è davvero poco. Se il centrosinistra sembra orientato sull’ex guardasigilli dem Andrea Orlando, nella maggioranza uscente Forza Italia e Fratelli d'Italia puntano su un civico. Un banco di prova importante per la Lista Toti, il movimento dell’ex presidente, mentre la coalizione prende atto del no, garbato ma irremovibile del viceministro leghista Edoardo Rixi, la cui candidatura era piuttosto temuta dal centrosinistra. I nomi che circolano sono quelli di Ilaria Cavo, che prima di essere deputata di Noi Moderati è stata assessore alla cultura in Regione Liguria, e di Marco Scajola, assessore uscente all’Urbanistica. All’elenco vi si potrebbe aggiungere anche Giacomo Giampedrone (Lavori pubblici), amico e fedelissimo di Toti. Resta il rebus Italia viva: Renzi è decisamente orientato a confluire di nuovo nel centrosinistra, ma il suo movimento nel Comune di Genova appoggia la giunta di centrodestra guidata da Marco Bucci.

