«Rivuole la casa? Ora vale il doppio» 

« Salve, ho comprato la casa all’asta. Devo venderla. Se è interessato all’acquisto mi chiami. Grazie ». Un foglietto a quadretti, con annesso numero di telefono, lasciato nella cassetta delle lettere dell’ex proprietario di un’abitazione appena aggiudicata all’asta. Una proposta che a Capoterra, ma anche in altri centri del Cagliaritano, sarebbe già stata fatta a varie persone che hanno perso un immobile per via giudiziaria. È questo il cuore dell’inchiesta aperta in Procura dopo l’esposto-querela di una delle presunte vittime. L’ipotesi? Ai margini delle aste del Tribunale opererebbe un gruppo che, dopo aver comprato per poche migliaia di euro le case di chi è in difficoltà, poi provi a rivenderle a prezzi ben più elevati con agli stessi pignorati.

L’esposto

«Ho subito l’esecuzione immobiliare, terminata con l’aggiudicazione all’asta di un mio bene», ha scritto in una querela una delle presunte vittime, assistita dall’avvocato Daniele Condemi, «poco dopo il decreto di trasferimento, l’aggiudicatario mi ha promesso in vendita una parte del bene in oggetto della procedura, richiedendo un prezzo che supera del doppio il valore di aggiudicazione. Mi ha contattato lasciando un biglietto nella cassetta delle lettere». Nel tentativo di recuperare la casa di famiglia, l’ex proprietario avrebbe anche firmato il preliminare di vendita, consegnando alcuni assegni, così da intestare l’edificio alla figlia. «L’aggiudicatario», ha chiarito la vittima, «mi ha tempestato di messaggi e telefonate, chiedendo di contrarre subito il mutuo per il saldo di mia figlia, promettendomi la vendita anche dell’altra frazione aggiudicata e non indicata nel preliminare». Una corsa contro il tempo, con l’incubo di dover lasciare l’abitazione di famiglia.

I sospetti

Attorno al mondo delle aste giudiziarie - questo è il sospetto - potrebbe operare un gruppo ben affiatato e senza scrupoli che, sfruttando la disperazione di chi rischia di perdere tutto, speculi sulle disgrazie di chi è già sul lastrico. Con pressappoco le stesse modalità, infatti, il tentativo di rivendere gli immobili agli ex proprietari già indebitati si è ripetuto almeno altre due volte a Capoterra e in vari centri del Cagliaritano. «Come è noto», è scritto nella querela, «l’aggiudicatario è un soggetto che partecipa abitualmente a numerose aste, aggiudicandosele, sebbene risulti non avere fonti di reddito». Insomma, attorno al mondo delle aste giudiziarie ora si sta accendendo il faro della Procura.