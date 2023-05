«Rivotiamo»: Mitsotakis lascia per raddoppiare 

ATENE. Per il premier uscente Kyriakos Mitsotakis non c'è tempo da perdere. Poche ore dopo avere ottenuto dalla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou il mandato esplorativo per formare un governo di coalizione, a seguito della vittoria schiacciante di domenica, Mitsotakis lo ha rimesso. Il leader conservatore apre così la strada a nuove elezioni il 25 giugno, con un diverso sistema elettorale capace di garantirgli l’autosufficienza mancata domenica, quando si è votato con il proporzionale semplice. Il partito di Mitsotakis, Nea Dimokratia, si è imposto con il 40,8% ma non ha la maggioranza assoluta. Il principale partito di opposizione, Syriza, guidato da Alexis Tsipras, si è fermato al 20%. Dietro il partito socialista del Pasok, con l’11,4%. Grazie al migliore risultato dal 2007 Nea Dimokratia ha 146 deputati: manca per poco la maggioranza nel parlamento, che ha 300 seggi, ma ci sarebbe spazio per tentare una coalizione. Il premier però punta a nuove elezioni per una «Nea Dimokratia forte e autonoma». Il probabile voto di giugno avverrà con il sistema approvato dal governo uscente, che prevede un bonus di massimo 50 seggi per il primo partito.

