«Rivoluzioneremo il “ porta a porta” e la pulizia stradale» 

Via Abruzzi e via Dei Valenzani bloccati dalle sabbie mobili burocratiche, San Paolo chiuso per lavori. In città è attivo solo l’ecocentro di Sant’Elia. Presto però potrebbe entrare in funzione una nuova isola ecologica. La realizzerà la De Vizia, la società che si è aggiudicata la gara per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani. «Il nuovo ecocentro sarà costruito in viale Monastir, nei pressi del centro commerciale Le Fornaci», spiega l’assessore ai Servizi tecnologici Alessandro Guarracino. «A gestirlo, sino alla conclusione del contratto a ottobre dell’anno prossimo, la De Vizia».

E proprio sul nuovo nuovo contratto si concentrano gli sforzi dell’assessorato di Guarracino. La torta è gigantesca, con 270 milioni di euro rappresenta la gara d’appalto più onerosa per il capoluogo della Sardegna. «Stiamo studiando le nuove caratteristiche del capitolato», precisa l’assessore, anche se tutte le procedure saranno a carico di chi guiderà Palazzo Bacaredda dopo le elezioni in programma a giugno. «Abbiamo in mente di integrare o sostituire il sistema della raccolta “porta a porta”, lo spazzamento e la pulizia delle strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA