Rivoluzione verde e un’oasi felina 

Un piano per il verde pubblico e la nascita della prima oasi felina in città, in via Caracalla. Redatto dall’agronomo Raimondo Congiu e presentato ieri ai cittadini in un incontro voluto dall’amministrazione comunale, il piano servirà per poter organizzare gli interventi con una programmazione specifica dopo aver fatto uno studio di tutte le aree comunali.

Le azioni

«Da qui si è potuto redigere il piano, che da un lato prevede la manutenzione volta a salvaguardare il patrimonio esistente e dall’altro, la riqualificazione degli spazi incolti, che sono ancora tanti», spiega Congiu. L’agronomo cita alcuni degli interventi che potranno essere realizzati: «Il restyiling dei giardini scolastici e del verde nelle rotatorie: a breve partiranno i lavori nella rotonda di Riu Mortu, poi verranno riqualificati i viali alberati. Nei vari spazi incolti potranno essere creati orti urbani e frutteti condivisi, oppure fare aree attrezzate con arredi, giochi e strutture per lo sport all’aria aperta. Fuori dalla parrocchia di La Salle ci sono attualmente degli ulivi: ne verranno aggiunti altri e quello spazio sarà riqualificato con ulteriori siepi. Nell'area incolta dell’ex Cries (la struttura dove dovrebbe nascere la Casa della Salute, nda) si potranno realizzare orti che avrebbero funzioni terapeutiche». Congiu sottolinea anche l’importanza di aumentare le aree cani su tutto il territorio.

La novità

Alcuni interventi sono già in corso, come il grande parco nell’ex cimitero, aree verdi nell’ex campo sportivo San Mauro e un parco nell’ex Comparto 8. «La pianificazione strategica del verde è fondamentale perché per gestire bene una risorsa così importante occorre prima conoscerla e regolarne gli usi, e poi pianificarla con attenzione», dice l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. Tra le novità l’individuazione di un’area che ospiterà l’oasi felina, in via Caracalla. «Il Piano del verde è uno strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, per definire il “profilo verde” con interventi a medio-lungo termine. Sapremo meglio quale patrimonio tutelare e valorizzare e quanto svilupparne».

L’appalto

Il piano contiene anche interventi già portati a termine, come le aree verdi di via Boezio, via Monte Arci, piazza Galba e il giardino di via Volta. «Per arrivare sino a qui c’è stato un lavoro di squadra. È in corso di predisposizione l’appalto pluriennale di gestione del verde, che consentirà di calendarizzare gli interventi», dice Piroddi. Attualmente il verde è affidato temporaneamente alla cooperativa I Progetti. «Attraverso lo stretto raccordo tra i settori Ambiente, Urbanistica in capo al sindaco e Lavori pubblici con l'assessore Raffaele Nonnoi, abbiamo messo insieme tutti i pezzi. L’aggiornamento delle aree verdi ha richiesto però un aumento delle somme da destinare all’appalto da inserire nel bilancio», conclude. «Abbiamo deciso di progettare e adottare questo piano perché la creazione e il mantenimento delle aree verdi devono integrarsi in modo programmatico alle realtà urbanistiche, economiche e sociali del contesto nel quale si inseriscono», aggiunge il sindaco Tomaso Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA