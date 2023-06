Rivoluzione Tharros, via 7 giocatori 

Oristano. Dopo il nome del nuovo allenatore, Antonio Prastaro, la Tharros comincia a muoversi per comporre la squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza. In attesa dei nuovi acquisti, il sodalizio oristanese ha reso noti i nomi dei giocatori che non rientreranno nel progetto tecnico per l’annata 2023/2024. Non faranno parte della rosa sette elementi: il portiere Filippo Stevanato, i difensori Alessandro Lasi, Alejo Gonzalo Grinbaum, Ivan Andres Grinbaum e Simone Pinna e, infine, i centrocampisti Federico Usai e Juan Pablo Mattea.

«L’allenatore che abbiamo scelto si prende la responsabilità di indicare i giocatori che desidera», commenta il patron Tonio Mura, «io ho accettato questa situazione perché penso che il tecnico debba essere libero di fare le sue scelte». Tra le conferme invece spiccano quelle di capitan Fabio Boi, Antonio Lai, Cristian Sanna, Claudio Fadda e dei giovani già presenti nella scorsa stagione; rientrano Gabriel Perilli e Francesco Foddis.

Ma c’è anche il settore giovanile. La conduzione tecnica della formazione Juniores sarà affidata a Davide Spiga che, con un passato da giocatore nel club, nella carriera da allenatore conta esperienze con le Juniores dell’Arborea e del Terralba. Nella scorsa stagione ha seguito tutta la preparazione della prima squadra biancorossa nel precampionato come vice di Maurizio Firinu, fino alle dimissioni del tecnico oristanese poco prima dell’inizio del torneo.

