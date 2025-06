Rivoluzione Sinner Via due del team 

Altri divorzi nel team di Jannik Sinner. Non c'è pace per lo staff del numero 1 al mondo che a pochi giorni dal via di Wimbledon si separa da Marco Panichi e Ulises Badio: è durato meno di un anno il sodalizio con preparatore atletico e fisioterapista entrati al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, licenziati dopo il caso clostebol. Una mossa inattesa quella di Sinner che, dopo la sconfitta in finale a Parigi e l'uscita di scena ad Halle, allo slam londinese si è presentato solo con i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e l'osteopata Andrea Cipolla. Oggi nel media day ne sapremo di più, voci su un possibile ritorno di Ferrara nel team.

Intanto ieri si è svolto il sorteggio a Wimbledon. Sinner all'esordio contro Luca Nardi, Musetti – possibile avversario di Sinner ai quarti – contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, Cobolli col qualificato kazako Zhukayev. Nella parte bassa del tabellone, Fognini lunedì sul Centrale con il detentore Alcaraz, Berrettini parte col polacco Majchrczak, Van de Zandschulp per Arnaldi, Faria per Sonego, Safiullin per Darderi, Crawford per Bellucci e il giapponese Mochizuki per Zeppieri.

Paolini a casa

Jasmine Paolini non ce l'ha fatta sfatare la maledizione che la vede sempre perdente contro Iga Swiatek , attuale n. 8 del ranking Wta. La tennista toscana è stata sconfitta dalla polacca per 6-1 6-3 in un'ora e sei minuti di gioco nella semifinale del torneo Wta 500 sull'erba dl Bad Homburg, in Germania. Così Swiatek ha ottenuto la sua prima finale stagionale e la numero 27 della sua carriera. Paolini, finalista a Wimbledon dodici mesi fa, lunedì debutta con la lettone Sevastova, la Bronzetti attesa dalla svizzera Teichman e la Cocciaretto opposta alla statunitense Pegula.

