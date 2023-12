Rivoluzione scuola: «Non chiuderemo nessun istituto» 

«Nessuna scuola sarda sarà chiusa per via del dimensionamento scolastico». Il sovrintendente scolastico regionale, Francesco Feliziani, lo scrive in una nota la mattina. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, lo ribadisce in un altro comunicato legato al decreto Milleproroghe, sempre di moda a fine anno. «Ho rassicurazione sul fatto che nessuna scuola sarda chiuderà», suggella il deputato leghista sardo Dario Giagoni. Questo, dopo mesi di proteste rabbiose per la ventilata cancellazione di 42 scuole, giunte da Regione, parlamentari sardi, sindaci e sindacati.

Le 42 scuole a rischio

Oltre che le famiglie dei centri più piccoli, che rischiavano di veder sparire la scuola cui sono iscritti i figli, sollievo anche per i dirigenti scolastici, loro sì troppo pochi rispetto al numero degli istituti, ma il decreto Milleproroghe approvato l’altro ieri ci mette una pezza. Fa notare il ministro Valditara che non ci sarà, e invece in precedenza era previsto, un dirigente titolare di un istituto e reggente in diversi altri, dunque sempre in giro senza riuscire a mandare avanti tutte le scuole. Il Milleproroghe ha stabilito che i dirigenti di più sedi saranno supportati da docenti che avranno la funzione di vice per le sedi oggetto di dimensionamento. Diversamente da quanto avveniva prima, i vice saranno sollevati dall’insegnamento: manderanno avanti la scuola come “capi”, a tempo pieno.

Il rinvio dei Piani

Il decreto legge proroga al 5 gennaio il termine (previsto per oggi) imposto alle Regioni per l’approvazione dei piani di dimensionamento scolastico, consentendo alle stesse Regioni di utilizzare un meccanismo flessibile sugli accorpamenti per il 2024-25. Poi, si potranno aumentare le autonomie scolastiche fino a un massimo del 2,5% rispetto a quanto era stabilito nel decreto 127 di quest’anno. Il che è tanto gradito proprio dalle Regioni.

Cisl e Acli

Insorge la Cisl sarda: «La proroga al 5 gennaio degli effetti dei tagli, può dare una speranza agli elementi di flessibilità e deroga che il Consiglio regionale può e deve costruire, ma è sbagliata la ratio della norma e che va superata con una nuovi investimenti e non tagli», scrivono il segretario regionale della Cisl, Davide Paderi, e quella di Cisl Scuola, Maria Luisa Serra. Intervengono anche le Acli: «Se c’è un momento sbagliato per ridurre le autonomie scolastiche, è questo», commenta il presidente Mauro Carta: «Farlo, influisce sulle scelte che una famiglia fa: se si rende conto che nel suo territorio questi servizi non ci sono, rinvia la scelta di mettere al mondo un figlio».

«Arma elettorale »

Il sovrintendente scolastico Francesco Feliziani, tra le righe rimprovera la politica perché «si comprende» che la questione del dimensionamento e della ventilata chiusura di 42 scuole nell’Isola, «con le elezioni regionali alle porte, possa essere un’arma in più per la ricerca del consenso». Ma siccome il tema è «importante per il presente e il futuro della Sardegna, merita di essere trattato con imparzialità ed evitando strumentalizzazioni in grado di suscitare preoccupazioni non giustificate dalla reale portata delle decisioni a livello nazionale e regionale». Tutto un equivoco, insomma. Durato però mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA