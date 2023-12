Rivoluzione scuola, Comuni e sindacati bocciano il piano  

Il “regalo” di Natale è da rispedire al mittente. La delibera sul dimensionamento, cioè la soppressione di ben 42 autonomie nell’anno scolastico 2024/2025 (e altre successivamente), non deve passare. Dopo la prima levata di scudi del 23 dicembre scorso – quando il quadro dei tagli ha iniziato a girare tra le chat degli insegnanti, nelle note di sindacalisti e politici, e sui social – ora la Cgil torna sulla questione e, denunciando ancora una volta «il grave attacco alla scuola pubblica», avverte: «Gennaio sarà un mese di protesta, il sindacato continuerà a chiedere di annullare quel piano, nell’auspicio che non venga ratificato nei passaggi previsti in commissione Cultura e poi di nuovo in Giunta».

La protesta

«Non solo questa Giunta regionale non ha alzato la testa davanti alle imposizioni del governo nazionale, ma l’ha persino abbassata stilando un piano peggiore delle più nefaste previsioni», sottolineano il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante, la segretaria confederale Francesca Nurra e la segretaria regionale della Flc Cgil Emanuela Valurta, ricordando anche le proteste dei singoli Comuni e dell’Anci. «La Giunta Solinas dovrebbe spiegare per quale ragione compia atti così contrari agli interessi della collettività dei sardi, che evidenziano la condiscendenza verso input provenienti da Roma».

Il quadro

Le cancellazioni riguardano, ad esempio, istituti storici di Cagliari, come riportato dalla consigliera comunale di Possibile, Giulia Andreozzi – la scuola secondaria di primo grado Alfieri-Conservatorio: soppressa e accorpata all’Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis, per un totale di quasi 1200 alunni; l’Istituto comprensivo Colombo: soppresso e accorpato all'Istituto comprensivo Tuveri-Randaccio Don Milani, per un totale di oltre 1300 alunni; la Direzione didattica Lilliu e l’Istituto Comprensivo Stoccolma: soppressi e accorpati in un unico Istituto comprensivo di nuova istituzione, che avrà un totale di oltre 1300 alunni. «Significa in sostanza che dirigenti scolastici e uffici di segreteria vengono eliminati con un tratto di penna e i pochi che restano si ritrovano a dover gestire realtà con migliaia di alunni provenienti da contesti territoriali e ambientali diversissimi tra loro».

I numeri

I dati nel dettaglio li ha diffusi Nicola Giua dei Cobas: nella Città metropolitana si perdono 8 autonomie, nella provincia Sud Sardegna 14, nella provincia di Nuoro 7, in quella di Oristano 3, nella provincia di Sassari 9. In totale, con le 42 soppressioni, le autonomie diventerebbero 228 (con una media di alunni per istituto di oltre 799, ovvero 125 in più rispetto a oggi) ma la mannaia si abbatterà anche negli anni scolastici successivi – altre tre in meno nel 2025/2026 e ulteriori 5 in meno nel 2026/2027. In sintesi: «Tagli senza nessun criterio oggettivo, che non tengono in alcun conto delle differenze territoriali, economiche e sociali. Una follia», dicono i Cobas.

I sindaci

«In Sardegna di tutto abbiamo bisogno eccetto che di una riduzione dei servizi scolastici e dei presidi territoriali», dice Emiliano Deiana, presidente dell’Anci. «Il 28 dicembre, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale, presenteremo ancora una volta il nostro testo, asciugato da qualche “orpello da sognatori”, e chiederemo con forza al Consiglio regionale di discuterlo, emendarlo senza snaturarne il senso, e approvarlo. Altrimenti non sarà solo colpa del Governo se chiuderanno le autonomie scolastiche, ma anche del Consiglio regionale della Sardegna».

Il sindacato

Ancora la Cgil: «Nel tentativo maldestro di difendersi, l’assessore Biancareddu ammette i tagli e dice che sono chiusure, ma questo è un alibi per far passare accorpamenti decisi arbitrariamente fra scuole lontane, che renderanno impraticabile la frequenza degli alunni in aree che già mostrano i segni di un diffuso disagio sociale ed economico. La Regione ha rinunciato totalmente a perseguire un tentativo per far valere la sue specificità e le stesse prerogative della sua Autonomia».

