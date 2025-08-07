Rivoluzione per rilanciare Santa Chiara 

Dopo l’ultimo via libera alla riqualificazione del mercato di San Benedetto (i lavori si concluderanno a giugno 2027), sembrano prendere forma importanti novità anche per quello agonizzante di Santa Chiara. In Consiglio Comunale è stata infatti approvata una mozione per rilanciarlo puntando sulle produzioni enogastronomiche locali e trasformandolo in una vetrina anche per i turisti.

«Negli anni il mercato ha vissuto un progressivo svuotamento – scrive sui social l’assessore alle attività produttive Carlo Serra –: oggi sono presenti solo due operatori, con una sproporzione evidente tra costi di gestione e benefici per la collettività. Una situazione non più sostenibile, che richiede un nuovo approccio». Da qui l’idea di cambiare passo: «La mozione approvata propone l’affidamento sperimentale della struttura a un soggetto esterno, selezionato in modo trasparente, con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia locale, ridare centralità al mercato e renderlo sostenibile e vivo, sia per i cittadini che per i visitatori», spiega l’assessore che poi ricorda la chiusura, «dolorosa ma necessaria, del mercato di Sant’Elia: in quel caso si è preso atto di una condizione ormai irrecuperabile, mentre nel caso di Santa Chiara si punta al rilancio di una struttura che il quartiere stesso chiede di far rivivere, restituendole una funzione economica e sociale adeguata al contesto attuale». Non dunque «una dismissione, ma una nuova visione», che punta «su identità, cultura e qualità, con uno sguardo attento all’equilibrio economico e alla valorizzazione del patrimonio pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA