Rivoluzione parcheggi nel centro  

Tutto pronto per completare l’area parcheggi e riqualificare piazza don Piras, nel centro storico di Selargius. I lavori sono stati aggiudicati ad un’impresa sarda, e l’affidamento è stato ufficializzato nei giorni scorsi con l’approvazione delle polizze legate al cantiere che partirà a breve.

Al centro del progetto da 450mila euro - 400mila finanziati dalla Regione, il resto sono risorse comunali - c’è la struttura fra i parcheggi di via Tazzoli e piazza don Piras, da tempo pericolante e acquistata di recente dal Comune, che sarà demolita per fare spazio ad un’unica area per la sosta gratuita con poco meno di sessanta stalli disponibili, compresi i circa venti già realizzati al posto dell’ex cinema Astra. Una mini rivoluzione al traffico nel cuore del centro storico di Selargius, fra via Grandi e via Gallus, attesa da tempo in una città di trentamila abitanti circa dove uno dei principali disagi lamentati è la sosta selvaggia.

A maggio è previsto il via ai lavori, intoppi permettendo, poi serviranno quattro mesi per completare l’intervento, dalla demolizione della casa campidanese alla realizzazione dei nuovi stalli. Di fatto sarà la seconda dopo quella ricavata anni fa in piazza Martiri di Buggerru, lì dove è già previsto un ampliamento degli stalli nello spazio sterrato fra via Bixio e via Istria. In questo caso l’intenzione del Comune è di trasformare lo sterrato in un parcheggio alberato con tanto di vasche di laminazione contro il rischio allagamenti. (f. l.)

