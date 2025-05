Rivoluzione nella toponomastica  

Ci sono casi con doppi se non tripli numeri civici e altri con assenza totale del numero. O addirittura del nome della strada. E, a fini del pagamento di certe tasse come quella della nettezza urbana, anche questa incertezza rappresenta una voce consistente del capitolo evasione fiscale. Ma il Comune ha deciso di affrontare questa situazione di petto fra qualche giorno, forse a partire già da questa settimana. In varie zone della città (in particolare periferie e frazioni) l’anagrafica e la toponomastica sono ancora alla situazione che risale alla sua fondazione, ma adesso entra nel vivo un progetto dell’amministrazione che permetterà la revisione e l’aggiornamento della numerazione civica esterna che interna sul territorio comunale.

Le verifiche

La ditta Treproject Servizi effettuerà tutte le verifiche: come da disposizioni fornite dal Comune rispetterà le norme sulla privacy. Il personale per la rilevazione della numerazione civica interna accederà solo nei vani scala e non all’interno delle abitazioni: «Si tratta di un progetto di grande rilievo – commenta il sindaco Pietro Morittu – che a noi permetterà di riordinare la numerazione civica, ai residenti e a coloro che giungono da fuori Comune di individuare con esattezza via e numero civico soprattutto nelle zone collinari». Dettaglio non secondario: «Consentirà ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità – rimarca il primo cittadino - di raggiungere velocemente e con precisione l’immobile ricercato».

Controlli per la Tari

Importanti anche certi risvolti tributari: sarà impossibile ad esempio sfuggire alla Tari. «Per ogni edificio verrà rilevata con apposita scheda – aggiunge il sindaco - la situazione abitativa di ogni unità immobiliare con riferimento ai nuclei familiari occupanti». L’evasione Tari consta di tante voci che la compongono: volontà precisa di non pagare, dimenticanza, impossibilità di affrontare la spesa, ma una voce è anche la discordanza fra nucleo familiare effettivo e quello cui il tributo fa riferimento.Il personale della ditta sarà munito di tesserino di riconoscimento per evitare di venire scambiati per truffatori porta a porta. La variazione del numero civico non comporterà oneri burocratici per il cittadino: sarà l’ufficio Anagrafe del Comune a segnalare gli eventuali nuovi indirizzi a tutti gli enti e le istituzioni fondamentali, come ad esempio la Prefettura, le Poste, la Motorizzazione civile, la Camera di commercio, l’Azienda sanitaria locale, l’Inps e l’Inail.

