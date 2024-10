Rivoluzione nella circolazione:  senso unico in via Ragazzi del 99 

Piccola rivoluzione nella circolazione cittadina nel quartiere di Monte Gurtei, a Nuoro.

Il Comune infatti ha attivato il senso unico in via Ragazzi del 99. Una necessità in una zona dove è in forte crescita il traffico veicolare e alla luce di nuovi servizi e della riqualificazione dell’intero quartiere anche grazie ai fondi Pnnr.

La novità in via Ragazzi del 99, arteria che parte da viale Repubblica e porta sino alla zona di San Paolo, è tutta nel tratto di strada compreso da via Iglesias a via Carloforte.

Oltre al senso unico saranno anche realizzati sul lato sinistro dell’arteria ben quaranta stalli di sosta per le auto.

