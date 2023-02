Rivoluzione nel Pd, sorpresa Schlein: sconfitto Bonaccini 

Rispetto ai pronostici che la davano sfavorita, la nuova leader ha osservato: «Tutti insieme abbiamo fatto una piccola, grande rivoluzione. Anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Da questo voto arriva un mandato chiaro a cambiare». Dopo aver riepilogato i suoi cavalli di battaglia politici (conversione ecologica, lotta al precariato) Schlein ha poi inviato «un saluto caloroso a Stefano Bonaccini, ringraziandolo per il confronto alto e rispettoso che abbiamo avuto. Ringrazio anche Cuperlo e De Micheli, da domani lavoreremo insieme nell'interesse del paese. Lavoreremo per l'unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti».

Alla vigilia ci credevano in pochi, ma la più convinta della vittoria è sempre stata lei: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. In vantaggio su Stefano Bonaccini fin dall’inizio dello scrutinio, si è vista riconoscere il successo dal suo rivale poco prima delle 23 e 30, quando (con lo spoglio delle schede arrivato all'80%) la deputata era in vantaggio col 53,8% contro il 46,2 del suo avversario.

Schlein è la prima donna alla guida del Pd ed è anche la più giovane: ha 38 anni. «Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara», sono state le sue prime parole a commento delle primarie, nella sede del suo comitato.

La partecipazione

«Saremo un problema per il governo Meloni», ha poi promesso Elly Schlein, che si è anche soffermata sul dato dei votanti alle primarie, che si aggira attorno al milione (e qualcuno ipotizza che possa andare anche oltre): «Questa partecipazione è la nostra risposta al picco di astensionismo. Ora dobbiamo avere l'ossessione di recuperare questo astensionismo».

Rispetto ai pronostici che la davano sfavorita, la nuova leader ha osservato: «Tutti insieme abbiamo fatto una piccola, grande rivoluzione. Anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Da questo voto arriva un mandato chiaro a cambiare». Dopo aver riepilogato i suoi cavalli di battaglia politici (conversione ecologica, lotta al precariato) Schlein ha poi inviato «un saluto caloroso a Stefano Bonaccini, ringraziandolo per il confronto alto e rispettoso che abbiamo avuto. Ringrazio anche Cuperlo e De Micheli, da domani lavoreremo insieme nell'interesse del paese. Lavoreremo per l'unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti».

Il governatore

Lo sfidante ha riconosciuto la sconfitta con un breve discorso: «La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein - ha detto Bonaccini ai suoi sostenitori - l'ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano». Nessuna scissione, ha ribadito Bonaccini: «Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione e dare una mano a Elly. L’ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso lei e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano».

Pochi minuti dopo la telefonata di Bonaccini, la neo segretaria ha ricevuto anche quella di Enrico Letta: «Lei riuscirà laddove io non ce l’ho fatta», ha scritto poi su Twitter il leader uscente, facendo sapere di aver avuto con Schlein una conversazione «amichevole e calorosa», e di aver poi sentito anche Bonaccini per fargli i complimenti per il lavoro fatto in occasione delle primarie e anche per le parole con cui ha accettato la sconfitta.

Complimenti da Meloni

Per Schlein, fra i primi a esultare è stato Dario Franceschini: «Un'onda travolgente cui nessuno credeva, oggi inizia davvero una nuova storia». Soddisfatto anche un altro ex ministro e sostenitore di Schlein, Andrea Orlando. Dal centrodestra, il leader della Lega Matteo Salvini ha rivolto «auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, confido che ora a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare». Complimenti a Schlein anche da parte di Giorgia Meloni: «Ora si guardi avanti, per il bene del Paese».

