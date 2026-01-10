Rivoluzione nei sensi unici, i cittadini chiedono alternative 

L’argomento più dibattuto delle ultime settimane è la rivoluzione della viabilità nel centro abitato di Bari Sardo. Attivissimi i cittadini, che offrono soluzioni alternative a quelle adottate dall’amministrazione comunale, e che presto entreranno in vigore, e chiedono chiarimenti più approfonditi. «Le vie interne, con dimensioni della carreggiata non idonee, diventeranno a senso unico di marcia. L’accesso a determinate vie del centro storico invece verrà limitato ai soli residenti».

Diventano a senso unico le vie Battisti, Orlando, Parrocchia, Monte Grappa, Bellini, Santa Cecilia (in parte), Isonzo, Santa Chiara, Fra Nicola da Gesturi, Amsicora, Tortolì (in parte) e un tratto di corso Vittorio Emanuele (parte). Verrà limitato l’accesso a determinate strade del centro storico ai soli residenti nelle vie Beata Vergine di Monserrato, Oratorio, Dardanelli, Cambosu e vico I e II Santa Cecilia. «Stiamo registrando - spiegano dal Comune - una partecipazione preziosa che ci permetterà di compiere questo passaggio complesso in maniera condivisa». La nuova viabilità è l’anteprima di interventi per oltre 8 milioni di euro. Dall’ente un avviso contro le fake news: «È importante fare riferimento sempre al materiale ufficiale fornito dal Comune». (ro. se.)

