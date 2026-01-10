VaiOnline
Bari Sardo.
11 gennaio 2026 alle 00:10

Rivoluzione nei sensi unici, i cittadini chiedono alternative 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’argomento più dibattuto delle ultime settimane è la rivoluzione della viabilità nel centro abitato di Bari Sardo. Attivissimi i cittadini, che offrono soluzioni alternative a quelle adottate dall’amministrazione comunale, e che presto entreranno in vigore, e chiedono chiarimenti più approfonditi. «Le vie interne, con dimensioni della carreggiata non idonee, diventeranno a senso unico di marcia. L’accesso a determinate vie del centro storico invece verrà limitato ai soli residenti».

Diventano a senso unico le vie Battisti, Orlando, Parrocchia, Monte Grappa, Bellini, Santa Cecilia (in parte), Isonzo, Santa Chiara, Fra Nicola da Gesturi, Amsicora, Tortolì (in parte) e un tratto di corso Vittorio Emanuele (parte). Verrà limitato l’accesso a determinate strade del centro storico ai soli residenti nelle vie Beata Vergine di Monserrato, Oratorio, Dardanelli, Cambosu e vico I e II Santa Cecilia. «Stiamo registrando - spiegano dal Comune - una partecipazione preziosa che ci permetterà di compiere questo passaggio complesso in maniera condivisa». La nuova viabilità è l’anteprima di interventi per oltre 8 milioni di euro. Dall’ente un avviso contro le fake news: «È importante fare riferimento sempre al materiale ufficiale fornito dal Comune». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 