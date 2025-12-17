Rivoluzione negli impianti sportivi 

La pista d’atletica di San Sperate splenderà di nuovo: questa la promessa alla base dei nuovi lavori di riqualificazione iniziati già negli scorsi giorni. Sul piatto ci sono 850mila euro e alla fine, gli “inestetismi” del tempo e dell’incuria che segnano la pista, dovrebbero sparire. Ma non è l’unico intervento su impianti sportivi del paese tra piscine, spogliatoi, spalti nuovi e adeguamenti di infrastrutture esistenti.

L’impianto sportivo

La pista d’atletica, negli anni, è stata al centro di discussioni e confronti: l’aspetto parlava da solo e più di una volta interrogazioni (con tanto di foto), post sui social e segnalazioni, hanno aperto l’argomento e le polemiche. Questioni che, questa la speranza, ci si potrà lasciare alle spalle. «Di sicuro dobbiamo ringraziare le associazioni e gli atleti che in questi anni hanno dimostrato tanta pazienza e continuano a farlo in questi mesi di lavori che si prospettano», racconta il sindaco Fabrizio Madeddu. «Non è stato facile trovare i fondi, anche perché l’intervento è piuttosto importante». Si parla della totale sostituzione del manto che, da progetto, cambierà anche colore passando dal classico rosso ad un mix tra celeste e grigio. Ci saranno anche i fondi per sistemare l’attrezzatura a margine della pista, mentre l’illuminazione è già stata migliorata lo scorso anno, con altri finanziamenti. Vista la mole degli interventi previsti ci si potrebbe aspettare tempi faraonici, ma il primo cittadino, a domanda diretta, risponde: «Contiamo di chiudere entro l’estate, nel primo semestre del 2026».

Gli interventi

Nell’ultimo periodo gli impianti sportivi comunali hanno visto diversi interventi: il rifacimento del manto della palestra di via Garau, le operazioni nelle piscine per l’adeguamento alle norme, ma anche sugli spogliatoi sempre a Santa Suja e tanto altro. A breve gli opera interverranno per sistemare le tribune del campo di via Cagliari. Il sindaco, nella lista di cose da fare, cita anche il centro polivalente sempre nella zona di Santa Suja, opera che aspetta l’apertura da 17 anni. La questione dello sport si lega però a doppio filo anche alla cultura e ai possibili eventi. Il sindaco Fabrizio Madeddu è ottimista ed è pronto a scommettere proprio sul campo di via Cagliari: «In un area dotata anche di tribune si può pensare anche a questo tipo di grandi eventi».

