Rivoluzione in via Filzi: la “piazza delle scuole” al posto della strada 

Non si torna più indietro. Con l’inizio, nei giorni scorsi, dei lavori per la realizzazione della nuova “piazzetta scolastica” di via Filzi, davanti all’istituto comprensivo Pirri 1-2, la sperimentazione avviata a maggio può considerarsi ufficialmente conclusa e la nuova, contestatissima, viabilità della zona diventa definitiva. Le fioriere temporanee sono state rimosse e il breve tratto di via Filzi tra via Santa Maria Chiara e via Montecassino, attiguo al rifornitore di benzina, è stato reso un cantiere e di fatto cancellato dallo stradario cittadino. Una decisione, quella adottata dal Comune, fatta per garantire l’ingresso e l’uscita degli alunni in sicurezza, ma che da mesi sta creando rallentamenti del traffico, specialmente nelle ore di punta.

Le voci del rione

La novità non piace. Tra i più scontenti c’è sicuramente Matteo Gaias, 33 anni, titolare del distributore di via Filzi. «La nuova viabilità ci causa enormi disagi», si sfoga, «i clienti faticano a venire da noi a rifornire e tanti utilizzano il nostro spazio come scorciatoia per bypassare la nuova segnaletica» . Al punto che ogni tanto il benzinaio è costretto a posizionare birilli per impedire il continuo via vai di veicoli tra le sue pompe. Ciononostante scooter e monopattini continuano lo stesso a transitare, spesso anche ad alta velocità. «Era molto meglio prima», lamenta, «non solo per me ma per tutti, in quanto ora il traffico è aumentato». Dello stesso avviso Maurizio Fois, 58 anni, un cliente. «Anche secondo me è stato un errore chiudere quel tratto di via Filzi. La viabilità è notevolmente peggiorata».

Troppe manovre irregolari

Perplessità anche sui social. Sul web il tam-tam contro lo stop alle auto in quel breve, ma nello stesso tempo cruciale, tratto di strada, va avanti da mesi. Nel maggio scorso venne avviata persino una petizione su Change.org per chiederne l’immediata riapertura e sulla pagina Facebook de “La Voce di Pirri”, dove gli ultimi post sul tema risalgono ad ottobre, fu proposto anche un sondaggio tra gli utenti, con risultati peraltro inequivocabili: 59% contrari, 21% favorevoli, 20% per una soluzione diversa. Ora che le modifiche sono diventate definitive, non resta che attendere e capire quanto impiegheranno gli automobilisti a metabolizzare la nuova segnaletica. Nel frattempo, ogni mattina, in via Santa Maria Chiara si continua ad assistere a manovre ad alto rischio, come pericolosissime inversioni a “U” tra il rifornitore e l’antistante via Masaniello.

