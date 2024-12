Rivoluzione in vetta alla classifica 

La sesta giornata dell’Over Uisp incorona il trio Real Putzu, Seddori e Polisportiva Villamarese 2023 al comando della classifica con dodici punti.

Quaterna del Seddori

Nell’anticipo di venerdì la capolista Seddori prosegue la sua corsa, grazie al 4-1 nello scontro diretto col Sant’Andrea Frius (che resta a nove). In evidenza bomber Floris, autore di una tripletta. La Stella Rossa Villacidro invece rallenta e impatta ad Ales: il pari a reti bianche costa la vetta ai biancorossi, che inseguono a due punti. I villacidresi vengono agganciati in classifica dalla Polisportiva Guasila 2022, che sale a dieci punti: la doppietta di Dessolis vale il successo esterno contro la WS10 Senorbì (in rete con Vargiu). Prima gioia per la Monreale Calcio, vittoriosa per 4-1 sugli Amatori Guspini (in gol con Sanna), con le reti di Piras, Marras, Silanus e Atzeni. Successo e primato per la Polisportiva Villamarese 2023 (3-0) che inguaia la Polisportiva Isili, ultima con soli due pareggi all’attivo. Ha riposato invece il Real Putzu, che giovedì, nel recupero della prima giornata, ha espugnato proprio Isili con una cinquina firmata da Masili, Usala, Puddu, Corona e Schirru.

